HOME SPORTS MOTOGP

5 Juara Dunia MotoGP dengan Selisih Poin Paling Tipis, Nomor 1 Paling Sengit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |09:59 WIB
5 Juara Dunia MotoGP dengan Selisih Poin Paling Tipis, Nomor 1 Paling Sengit
Marc Marquez saat menjadi juara dunia MotoGP 2013 bersama Honda. (Foto: Red Bull)
A
A
A

SETIDAKNYA ada 5 juara dunia MotoGP dengan selisih poin paling tipis yang menarik untuk dibahas. Saking sengitnya, bahkan ada yang selisih nol poin!

Sejarah MotoGP dipenuhi dengan pertarungan sengit hingga lap terakhir, bahkan balapan terakhir musim. Beberapa gelar juara dunia berhasil direbut dengan selisih poin yang sangat tipis, meninggalkan cerita-cerita epik yang tak terlupakan bagi para penggemar balap motor.

Momen-momen ini tak hanya menguji kecepatan pembalap, tetapi juga konsistensi, strategi, dan mental baja mereka. Beberapa persaingan pun begitu ketat sampai ada yang berselisih poin sangat tipis.

Berikut adalah lima gelar juara dunia MotoGP (dan kelas utama sebelumnya) yang dimenangkan dengan selisih poin paling tipis dalam sejarah:

1. Giacomo Agostini vs Mike Hailwood (1967)

Giacomo Agostini
Giacomo Agostini

Pertarungan antara dua legenda ini di tahun 1967 menjadi salah satu yang paling dikenang. Giacomo Agostini dari Italia dan Mike Hailwood dari Inggris bersaing ketat hingga seri terakhir.

Agostini akhirnya keluar sebagai juara dunia, meski sama-sama memiliki 46 poin dengan sama-sama mengoleksi lima kemenangan. Pada akhirnya juara ditentukan dari siapa yang paling banyak finis runner-up dan Agostini pemenangnya, usai memiliki 3 podium runner-up, sedangkan Hailwood hanya dua.

2. Umberto Masetti vs Geoff Duke (1950 dan 1952)

Geoff Duke
Geoff Duke

Pembalap Italia, Umberto Masetti, mencatatkan namanya dalam sejarah dengan dua gelar juara dunia yang diraih lewat selisih poin tipis. Pada tahun 1950 dan 1952, Masetti terlibat duel ketat dengan pembalap Inggris Geoff Duke.

Di kedua musim tersebut, keunggulan Masetti sangat tipis, membuktikan betapa ketatnya persaingan di awal era Grand Prix sepeda motor. Pada 1950 Masetti unggul 1 poin saja, yakni 28 vs 27. Lalu di 1952 jarak keduanya hanya 3 poin.

3. Leslie Graham vs Nello Pagani (1949)

Leslie Graham, MotoGP
Leslie Graham, MotoGP

Musim perdana kejuaraan dunia sepeda motor Grand Prix pada tahun 1949 langsung menyuguhkan drama tingkat tinggi. Gelar juara dunia pertama di kelas 500cc (cikal bakal MotoGP) direbut oleh pembalap Inggris Leslie Graham dalam pertarungan dramatis melawan pembalap Italia Nello Pagani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
