10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!

Mantan atlet binaraga, Ade Rai punya banyak tips agar tetap awet muda dan sehat. (Foto: Instagram/ade_rai)

MANTAN atlet binaraga ternama, Ade Rai, dikenal memiliki gaya hidup sangat disiplin demi menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, yang berujung pada penampilan awet muda. Tidak hanya fokus pada olahraga, Ade Rai juga sangat selektif terhadap asupan makanannya.

Menurut Ade Rai, ada 10 jenis makanan umum yang ia hindari secara ketat karena dinilai berdampak buruk pada kesehatan organ hingga memicu penuaan dini. Makanan-makanan ini mudah ditemui, namun memiliki efek negatif jika dikonsumsi berlebihan.

Berkat menghindari 10 jenis makanan tersebut, Ade Rai berhasil membuktikan pola makan sehat adalah pilar utama dalam mencapai kebugaran jangka panjang dan menjaga penampilan tetap awet muda. Lantas apa saja makanan yang dimaksud?

Berikut 10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda:

1. Makanan Manis Berlebihan

Ini adalah pantangan utama yang ditekankan Ade Rai. Konsumsi gula berlebihan dapat mengganggu elastisitas kolagen pada kulit.

Akibatnya, kulit menjadi lebih cepat kendur dan keriput, membuat penampilan tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Ia menyarankan penggantian dengan pemanis atau gula alami, dan tetap dalam batas wajar.

2. Junk Food

junk food

Sesuai namanya, jenis makanan cepat saji ini minim nutrisi dan sering kali mengandung lemak, garam, serta gula dalam kadar tinggi. Ade Rai sangat menghindari junk food karena kontribusi negatifnya terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan.

3. Nasi Putih

Kalori Nasi Putih 1 Centong

Sebagai makanan pokok, nasi putih sulit dihindari di Indonesia. Namun, Ade Rai menyarankan penggantiannya dengan nasi merah.

Nasi merah memiliki kandungan fitokimia yang jauh lebih tinggi, zat yang dikenal sangat ampuh untuk mengatasi dan mencegah tanda-tanda penuaan.