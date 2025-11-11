5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!

ADA 5 atlet bulu tangkis dunia yang akui kagum dengan Hendra Setiawan yang menarik untuk dibahas. Bahkan salah satunya ada yang sudah dianggap anak Hendra karena saking dekatnya.

Hendra Setiawan bukan hanya sekadar atlet, melainkan ikon bulu tangkis yang prestasinya melintasi batas generasi dan negara. Dikenal sebagai salah satu ganda putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, Hendra bersama pasangannya, Mohammad Ahsan, telah menginspirasi banyak pebulu tangkis dari seluruh penjuru dunia.

Berikut 5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan:

1. Liu Yuchen (China)

Hendra Setiawan. Liu Yuchen. Huang Yaqionh

Kisah kekaguman Liu Yuchen terhadap Hendra Setiawan adalah yang paling menarik dan populer di kalangan penggemar bulu tangkis Indonesia. Pasangan ganda putra China ini tidak hanya sering bersua dengan Hendra/Ahsan di lapangan, tetapi juga menjalin persahabatan yang erat di luar lapangan.

Yuchen secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya terhadap Hendra, bahkan akrab dengan istri dan anak-anak Hendra. Saking dekatnya, Yuchen bahkan dijuluki sebagai "putra tertua" dari pasangan Hendra dan Sandiana Arie.

2. Lee Yang / Wang Chi-Lin (Taiwan)

Lee Yang/Wang Chi-lin dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan foto ig @fkjono

Pasangan ganda putra peraih medali emas ganda putra di dua edisi Olimpiade berturut-turut, Tokyo 2020 dan Paris 2024, Lee Yang dan Wang Chi-Lin, juga menempatkan Hendra Setiawan sebagai idola mereka.

Pasangan Taiwan ini pernah menggunakan media sosial mereka untuk menyampaikan kekaguman dan penghormatan mereka kepada Hendra. Prestasi mereka yang luar biasa di panggung Olimpiade membuktikan bahwa inspirasi yang mereka dapatkan dari Hendra ikut membentuk mental juara.

3. Seo Seung Jae (Korea Selatan)

Kevin Sanjaya Sukamuljo bersama Ahsan, Hendra, dan Seo Seung-jae foto Aldhi Chandra

Pebulu tangkis serba bisa dari Korea Selatan, Seo Seung Jae, juga mengakui Hendra Setiawan sebagai salah satu pemain favoritnya. Seung Jae dikenal sebagai pemain yang kuat di nomor ganda putra maupun ganda campuran.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Seung Jae pernah meluapkan kebahagiaannya karena bisa bermain satu lapangan dengan pemain yang sangat diidolakannya itu. Kekaguman ini menunjukkan daya tarik permainan Hendra yang melampaui batas negara-negara rival bulu tangkis.