5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!

Jonatan Christie pebulu tangkis Indonesia dengan gelar juara BWF World Tour 2025 terbanyak. (Foto: Humas PP PBSI).

SEBANYAK 5 pebulu tangkis Indonesia dengan gelar terbanyak di BWF World Tour 2025 akan diulas Okezone. BWF menggelar serangkaian turnamen dari Januari-Desember 2025, mulai dari level Super 100, 300, 500, 750 dan 1000.

Puncaknya tentu pada 17-21 Desember 2025 yang digelar BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China. Sepanjang tahun ini, ada banyak pebulu tangkis Tanah Air yang meraih prestasi.

Jika ukurannya jumlah gelar, prestasi beberapa pebulu tangkis Indonesia di bawah ini masuk kategori luar biasa. Siapa saja?

Berikut 5 pebulu tangkis Indonesia dengan gelar juara terbanyak di BWF World Tour 2025:

1. Jonatan Christie (3 Gelar)

Jonatan Christie memenangkan tiga gelar sepanjang tahun ini, yakni Korea Open (Super 500), Denmark Open (Super 750) dan Hylo Open (Super 500). Di kategori tunggal putra, hanya ada satu pebulu tangkis yang lebih gacor dari Jonatan Christie, yakni Shi Yu Qi (China).

Jagoan asal China ini memenangkan empat gelar dengan rincian tiga trofi Super 1000 dan satu gelar Super 750. Jonatan Christie bisa menaikkan namanya dengan menjadi juara BWF World Tour Finals pada 17-21 Desember 2025.

2. Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (2 Gelar)

Muncul kejutan di nomor ganda putra. Pasangan 20 dan 21 tahun, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, tercatat memenangkan dua gelar tahun ini.

Mereka tercatat menjadi juara Australia Open (Super 500) dan Indonesia Masters II (Super 100). Namun, efek lebih banyak tampil di level Super 100 dan Super 300, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin gagal lolos ke BWF World Tour Finals 2025.