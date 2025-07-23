Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hasil MotoGP Republik Ceko 2025, Ducati Mulai Waspadai Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |00:01 WIB
Gara-Gara Hasil MotoGP Republik Ceko 2025, Ducati Mulai Waspadai Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

BRNO - Keberhasilan pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) finis podium di MotoGP Republik Ceko 2025 membuat Ducati tak tenang. Bahkan Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna mengakui mulai mewaspada kebangkitan Aprilia dan KTM.

Seri balapan MotoGP Republik Ceko 2025 yang berlangsung di Automotodrom Brno, telah selesai pada Minggu 20 Juli 2025 lalu. Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo, Marc Marquez menjadi raja pada seri tersebut dengan meraih podium pertama di sesi balapan sprint dan balapan utama.

1. Waspadai Kebangkitan Tim Lain

Meski begitu, Ducati tidak mendominasi pada seri balapan tersebut. Pada balapan sprint, dua rider KTM yakni Pedro Acosta dan Enea Bastianini berhasil meraih podium kedua dan ketiga. Francesco Bagnaia yang start dari posisi pertama bahkan harus finis posisi ketujuh pada sesi tersebut.

Begitu juga pada sesi balapan utama. Marquez yang meraih podium pertama diikuti oleh Marco Bezzecchi (Aprilia) dan Acosta di posisi kedua dan ketiga. Dua rival Ducati itu bisa dibilang tampil moncer di MotoGP Republik Ceko 2025.

Dall’Igna pun mengakui hasil dalam seri balapan tersebut menandakan bahwa para pesaing Ducati mulai bangkit. Insinyur asal Italia ini menilai kalau saat ini waktunya mereka untuk fokus penuh agar motor Desmosedici milik mereka dapat terus tampil dominan.

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi

“Para pesaing kami sudah mulai bangkit, jadi saya rasa sudah waktunya kembali bekerja, bukan sekadar menikmati liburan. Keunggulan yang kami miliki di awal musim sudah banyak berkurang, jadi ini saatnya kembali belajar,” ujar Dall’Igna, dilansir dari Motosan, Rabu (23/7/2025).

“Pabrikan lain memiliki lebih banyak konsesi dibanding kami, termasuk jumlah ban yang tersedia untuk pengembangan motor. Jadi, hal ini sudah saya perkirakan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178809/marc_marquez_dikonfirmasi_absen_hingga_akhir_musim_motogp_2025-OjpP_large.jpg
Breaking News: Marc Marquez Resmi Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178610/fabio_quartararo_tampak_stress_dengan_performa_motor_yamaha_yzr_m1_besutannya-zhLJ_large.jpg
Stress dengan Performa Yamaha, Fabio Quartararo Mau Healing Usai MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178540/berikut_lima_pembalap_top_yang_paling_sering_menang_di_motogp_malaysia-lepK_large.jpg
5 Pembalap Top yang Paling Banyak Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178510/simak_kisah_pembalap_top_max_biaggi_yang_hengkang_dari_motogp_karena_valentino_rossi-XaYv_large.jpg
Kisah Pembalap Top Asal Italia Max Biaggi, Putuskan Hengkang dari MotoGP karena Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement