Marc Marquez Tak Peduli Pecahkan Rekor: Yang Penting Juara MotoGP 2025!

MARC Marquez tak peduli dengan rekor yang bisa dipecahkannya di MotoGP 2025. Dia menegaskan prioritasnya adalah menyegel gelar juara pada musim ini.

Hal ini diungkap Marquez usai berjaya di MotoGP Republik Ceko 2025. Kemenangannya di sprint race dan balapan utama membawanya makin kukuh di puncak klasemen.

1. Marc Marquez Pecahkan Rekor

Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025 tak hanya membawanya makin tegaskan posisi di puncak klasemen. Dia juga sukses pecahkan rekor.

Marquez menjadi pembalap pertama Ducati yang menang lima kali beruntun. Dia makin mempertegas kejayaannya musim ini karena jadi kedelapan kalinya Marquez menang sempurna di MotoGP 2025.