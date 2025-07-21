Kapan Marc Marquez Kunci Gelar Juara MotoGP 2025 Usai Unggul 120 Poin?

KAPAN Marc Marquez kunci gelar juara MotoGP 2025 usai unggul 120 poin? Pertanyaan itu kini hinggap di benak para penggemarnya, juga pencinta balap motor.

Marquez tampil beringas di MotoGP 2025. Bersama Ducati Lenovo, ia mencetak delapan kemenangan di balapan utama, 11 kemenangan di Sprint Race, tujuh pole position, dan sembilan kali naik podium.

1. Koleksi 381 Poin

Marc Marquez menyalip Marco Bezzecci di MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto: Ducati Corse)

Saat ini, Marquez mengoleksi 381 poin berkat capaian itu. Ia memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan hingga 120 poin dari pesaing terdekat yang tak lain adiknya sendiri Alex Marquez.

Terakhir, Marquez menjadi pemenang di MotoGP Republik Ceko 2025. Ia bahkan mencatatkan angka maksimal 37 setelah memenangi Sprint Race pada Sabtu 19 Juli 2025 malam WIB.

Itu merupakan raihan angka maksimal yang kelima secara beruntun bagi Marquez. Ia sebelumnya memenangi Sprint Race dan balapan utama di GP Aragon (Spanyol), Italia, Belanda, dan Jerman.

2. Sisa 370 Poin

Dengan penampilan seperti ini, kapan Marquez akan mengunci gelar juara dunianya? Sisa 10 seri di MotoGP 2025 menyediakan angka maksimal 370 untuk semua pembalap.

Sebanyak 250 poin hadir dalam balapan utama sementara 120 sisanya di Sprint Race. Dengan kondisi itu, maka Alex Marquez maksimal akan mengumpulkan 631 poin jika menyapu bersih 10 seri tersisa.

Itu artinya, Marc Marquez hanya perlu menambah 250 poin dalam rentang yang sama. Dengan 37 angka maksimal dari satu balapan, artinya ia cuma perlu mencatatkan dobel kemenangan dalam enam seri ke depan, apapun hasil yang diraih Alex.