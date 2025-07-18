NOC Tunjuk Bayu Priawan Djokosoetono Jadi CdM Kontingen Indonesia di SEA Games 2025

NOC Indonesia menunjuk Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Chef de Mission Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) menunjuk Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 7-19 Desember.

Terdapat tiga kota yang akan menggelar 50 cabang olahraga dan ada 3 cabang olahraga eksebisi. Ketiga kota itu, yakni Bangkok, Chonburi dan Songkhla.

1. Terhormat

Bayu merasa sangat terhormat dapat menjadi CdM untuk SEA Games 2025. Ia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Tim Indonesia.

“Ini kehormatan bagi saya, ketua umum cabang olahraga dan CdM untuk SEA Games. Tentu kami akan koordinasi dengan NOC Indonesia untuk arahan-arahan dan perintah selanjutnya terkait multievent ini,” ungkap Bayu, dikutip Jumat (18/7/2025).

Selain itu, NOC juga memperkenalkan dua CdM lainnha yang akan memimpin kontingen Tim Indonesia dalam dua ajang multievent olahraga internasional sampai akhir tahun ini. Endri Erawan yang merupakan Komite Eksekutif NOC Indonesia ditunjuk sebagai CdM Asian Youth Games 2025.

Ajang itu akan berlangsung di Manama, Bahrain 22–31 Oktober 2025. Tuan rumah mempertandingkan 24 cabang olahraga, termasuk di antaranya camel racing yang akan diikuti oleh 45 negara-negara di Asia.

Untuk Islamic Solidarity Games yang digelar di Riyadh, Arab Saudi 7–21 November 2025, NOC Indonesia menunjuk Komite Eksekutif Akbar Nasution. ISG 2025 akan mempertandingkan 19 cabang olahraga dan akan mempertemukan atlet-atlet dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).