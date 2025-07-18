Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

NOC Tunjuk Bayu Priawan Djokosoetono Jadi CdM Kontingen Indonesia di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |00:36 WIB
NOC Tunjuk Bayu Priawan Djokosoetono Jadi CdM Kontingen Indonesia di SEA Games 2025
NOC Indonesia menunjuk Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Chef de Mission Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)
A
A
A

JAKARTA – NOC Indonesia (Komite Olimpiade Indonesia/KOI) menunjuk Bayu Priawan Djokosoetono sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Ajang itu akan berlangsung di Thailand pada 7-19 Desember.

Terdapat tiga kota yang akan menggelar 50 cabang olahraga dan ada 3 cabang olahraga eksebisi. Ketiga kota itu, yakni Bangkok, Chonburi dan Songkhla.

1. Terhormat

Media Vietnam ketakutan lihat Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025.jpg

Bayu merasa sangat terhormat dapat menjadi CdM untuk SEA Games 2025. Ia akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya untuk Tim Indonesia.

“Ini kehormatan bagi saya, ketua umum cabang olahraga dan CdM untuk SEA Games. Tentu kami akan koordinasi dengan NOC Indonesia untuk arahan-arahan dan perintah selanjutnya terkait multievent ini,” ungkap Bayu, dikutip Jumat (18/7/2025).

Selain itu, NOC juga memperkenalkan dua CdM lainnha yang akan memimpin kontingen Tim Indonesia dalam dua ajang multievent olahraga internasional sampai akhir tahun ini. Endri Erawan yang merupakan Komite Eksekutif NOC Indonesia ditunjuk sebagai CdM Asian Youth Games 2025.

Ajang itu akan berlangsung di Manama, Bahrain 22–31 Oktober 2025. Tuan rumah mempertandingkan 24 cabang olahraga, termasuk di antaranya camel racing yang akan diikuti oleh 45 negara-negara di Asia. 

Untuk Islamic Solidarity Games yang digelar di Riyadh, Arab Saudi 7–21 November 2025, NOC Indonesia menunjuk Komite Eksekutif Akbar Nasution. ISG 2025 akan mempertandingkan 19 cabang olahraga dan akan mempertemukan atlet-atlet dari 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177489/bayu_pristiawan_djokosoetono_memastikan_kontingen_indonesia_akan-z4Jt_large.jpeg
CdM Bayu Priawan Pastikan Kontingen Indonesia All Out di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177500/kemenpora_ri_menetapkan_target_bagi_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025_untuk_masuk_tiga_besar_klasemen_perolehan_medali-p7hu_large.jpeg
Potensi 41 Medali Emas Hilang, Kontingen Indonesia Tetap Ditargetkan Masuk 3 Besar di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177369/erick_thohir-fb9O_large.jpg
Erick Thohir Pastikan Jumlah Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Meningkat: Awalnya 120, Kini Kirim 700 Atlet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177246/erick_thohir_memastikan_anggaran_sea_games_2025_naik_jadi_rp60_miliar-PWRM_large.jpeg
Menpora Erick Sebut Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176898/timnas_basket_indonesia-agcu_large.jpg
SEA Games 2025: Timnas Basket Putra Indonesia Seleksi 15 Pemain Terbaik untuk Try Out Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176842/bayu_priawan_optimistis_timnas_esports_indonesia_bersinar_di_sea_games_2025-g6Ax_large.jpg
CdM Bayu Priawan Optimistis Timnas Esports Indonesia Bersinar dan Rebut Emas di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement