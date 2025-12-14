Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Muhammad Alfi Kusuma Bangga Jadi Penyumbang Medali Emas Pertama Indonesia di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |08:41 WIB
Muhammad Alfi Kusuma Bangga Jadi Penyumbang Medali Emas Pertama Indonesia di SEA Games 2025
Muhammad Alfi Kusuma bangga jadi penyumbang medali emas pertama bagi Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

MUHAMMAD Alfi Kusuma tercatat sebagai penyumbang medali emas pertama bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 lewat cabang olahraga (cabor) taekwondo. Ia pun bersyukur dapat berkontribusi buat negara.

Taekwondo memang menjadi penyumbang emas pertama di SEA Games 2025 lewat nomor men's recognized poomsae team. Alfi bersama Muhammad Rizal dan Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy jadi yang terbaik di Islan Hall, Islan, Thailand, Kamis 11 Desember 2025.

1. Bahagia dan Terharu

Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025

Alfi mengatakan sangat bersyukur dapat meraih medali emas tersebut. Menurutnya, prestasi itu buah kerja keras saat masa persiapan SEA Games 2025 yang tidak main-main.

“Alhamdulillah tim taekwondo berhasil meraih medali emas pertama untuk Tim Indonesia. Perasaan kami sangat bahagia dan terharu. Ini menjadi pecah telur bagi Indonesia, sekaligus buah dari latihan keras yang kami jalani,” kata Alfi, dikutip Minggu (14/12/2025).

2. Arti Spesial

Lebih lanjut, Alfi mengungkapkan emas pertama taekwondo buat Tim Indonesia di SEA Games 2025 ini memiliki arti spesial. Menurutnya, hasil ini menjadi sebuah pencapaian yang terbaik buat tim poomsae putra Indonesia sejauh ini. 

“Emas ini sangat berarti. Selama ini kami selalu berada di posisi ketiga, dan akhirnya kami berhasil pecah telur meraih medali emas,” beber Alfi.

 

Halaman:
1 2
