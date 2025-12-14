Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Presiden Prabowo Kirim Salam dan Pesan Penyemangat untuk Atlet-Atlet Indonesia di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |09:47 WIB
Presiden Prabowo Kirim Salam dan Pesan Penyemangat untuk Atlet-Atlet Indonesia di SEA Games 2025
Presiden Prabowo Subianto mengirim salam dan pesan penyemangat buat atlet-atlet Indonesia yang berlaga di SEA Games 2025 (Foto: Kemenpora RI)
A
A
A

PRESIDEN RI, Prabowo Subianto, mengirim salam dan pesan penyemangat kepada atlet-atlet Indonesia yang tengah berjuang di SEA Games 2025. Tak lupa, ia mengapresiasi mereka yang sudah menyumbangkan medali.

Kontingen Merah Putih terus menunjukkan taringnya selama lima hari berlangsungnya SEA Games 2025. Saat ini, Tim Indonesia berhasil merangsek naik ke posisi kedua klasemen menggeser Vietnam. Mereka total sudah mengemas 118 medali dengan rincian 31 emas, 46 perak, dan 41 perunggu. 

1. Apresiasi

kontingen indonesia di sea games 2025 foto ig @timindonesiaofficial

Atas dasar itu, kata Menpora RI Erick Thohir, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh atlet Indonesia yang telah menjalankan tugas mulia ini dengan baik. Ia berpesan untuk tetap fokus sehingga Indonesia Raya berkumandang di hadapan bangsa-bangsa lainnya.

“Bapak Presiden Prabowo menyampaikan salam untuk seluruh atlet yang sedang berjuang di SEA Games. Beliau berterima kasih kepada para peraih medali atas semangat mereka menghadirkan prestasi,” kata Erick dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025). 

“Bapak Presiden juga berpesan para atlet untuk total dalam bertanding sampai di hari akhir, tetap konsentrasi, disiplin dan bangun kekuatan mental serta keyakinan, karena ini adalah kunci sang pemenang,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

 

Halaman:
1 2
