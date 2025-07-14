Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Indonesia Kirim 1.548 Atlet ke SEA Games 2025? Menpora Dito: Masih Review

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |01:07 WIB
Indonesia Kirim 1.548 Atlet ke SEA Games 2025? Menpora Dito: Masih <i>Review</i>
Menpora RI Dito Ariotedjo menjawab soal Indonesia dikabarkan mengirim hingga 1.548 atlet ke SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menjawab kabar Indonesia akan mengirim hingga 1.548 atlet ke SEA Games 2025. Ia hanya mengatakan semua kemungkinan masih ditinjau ulang (review).

Jumlah tersebut muncul lewat data yang dirilis oleh panitia penyelenggara SEA Games Thailand 2025. Hanya saja, tampaknya data tersebut masih belum benar keberadaannya.

1. Review Tim Pakar

Jokowi dan atlet SEA Games 2023. Raka

Dito mengatakan sampai saat ini pengiriman atlet masih belum ada keputusan final, terutama menyangkut jumlah yang berangkat. Ia menjelaskan penentuan jumlah atlet masih harus menjalani sejumlah tahapan review dari tim pakar untuk mendapatkan angka pastinya.

"Belum, belum. Ini untuk keberangkatan SEA Games, saat ini kan kami masih me-review untuk yang tahap ketiga, bahkan baru kami review untuk Pelatnas," kata Dito saat ditemui awak media di Kemenpora RI, dikutip Senin (14/7/2025).

"Jadi untuk penentuan jumlah atlet, nanti akan ada rapat dengan tim pakar dan tim review lagi," sambung pria berusia 34 tahun itu.

2. Finalisasi Agustus 2025

Lebih jauh, Menpora Dito mengungkap kemungkinan jumlah pasti atlet yang akan berangkat ke ajang tersebut baru diketahui pada Agustus 2025. Saat ini, semua masih bersifat sementara.

"Ya, ini Juli, ya mungkin finalisasinya di Agustus," jelas Dito.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176109/bayu_priawan_djokosoetono_mengingatkan_pengorbanan_para_atlet_ini_tidaklah_mudah-Rj3s_large.jpg
CdM Bayu Priawan Ingatkan Pentingnya Hargai Perjuangan Atlet Jelang SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176115/panjat_tebing_ditargetkan_meraih_minimal_tiga_medali_emas_di_sea_games_2025-jqDR_large.jpeg
CdM Bayu Priawan Yakin Panjat Tebing Sumbang Minimal 3 Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175891/cabor_renang_ditargetkan_meraih_lima_medali_emas_di_sea_games_2025-2mdc_large.jpg
CdM Bayu Priawan Targetkan Renang Sumbang 5 Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175668/alwi_farhan_diproyeksikan_tampil_di_sea_games_2025-ONF2_large.jpg
Alwi Farhan Diproyeksikan Turun di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/43/3175640/pbvsi_memanggil_atlet_putra_dan_putri_untuk_timnas_voli_indonesia_proyeksi_sea_games_2025-st4X_large.jpg
PBVSI Panggil Atlet Putra dan Putri untuk Timnas Voli Indonesia Proyeksi SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/43/3175527/bayu_priawan-DIiO_large.jpg
CdM Bayu Priawan Beberkan Kunci Sukses agar Atlet Indonesia Bisa Bersinar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement