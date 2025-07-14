Indonesia Kirim 1.548 Atlet ke SEA Games 2025? Menpora Dito: Masih Review

Menpora RI Dito Ariotedjo menjawab soal Indonesia dikabarkan mengirim hingga 1.548 atlet ke SEA Games 2025 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menjawab kabar Indonesia akan mengirim hingga 1.548 atlet ke SEA Games 2025. Ia hanya mengatakan semua kemungkinan masih ditinjau ulang (review).

Jumlah tersebut muncul lewat data yang dirilis oleh panitia penyelenggara SEA Games Thailand 2025. Hanya saja, tampaknya data tersebut masih belum benar keberadaannya.

1. Review Tim Pakar

Dito mengatakan sampai saat ini pengiriman atlet masih belum ada keputusan final, terutama menyangkut jumlah yang berangkat. Ia menjelaskan penentuan jumlah atlet masih harus menjalani sejumlah tahapan review dari tim pakar untuk mendapatkan angka pastinya.

"Belum, belum. Ini untuk keberangkatan SEA Games, saat ini kan kami masih me-review untuk yang tahap ketiga, bahkan baru kami review untuk Pelatnas," kata Dito saat ditemui awak media di Kemenpora RI, dikutip Senin (14/7/2025).

"Jadi untuk penentuan jumlah atlet, nanti akan ada rapat dengan tim pakar dan tim review lagi," sambung pria berusia 34 tahun itu.

2. Finalisasi Agustus 2025

Lebih jauh, Menpora Dito mengungkap kemungkinan jumlah pasti atlet yang akan berangkat ke ajang tersebut baru diketahui pada Agustus 2025. Saat ini, semua masih bersifat sementara.

"Ya, ini Juli, ya mungkin finalisasinya di Agustus," jelas Dito.