Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tunggal Putra Sumbang Emas, 2 Sektor Menyusul?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |06:25 WIB
Jadwal Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tunggal Putra Sumbang Emas, 2 Sektor Menyusul?
Simak jadwal final bulu tangkis SEA Games 2025 di mana tunggal putra Indonesia dipastikan meraih medali emas (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Jadwal final bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Tunggal putra sudah pasti menyumbang emas buat Kontingen Indonesia!

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis memasuki babak final. Pertandingan akan digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Minggu (14/12/2025) mulai pukul 11.00 WIB.

1. Tunggal Putra Sumbang Emas

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Alwi Farhan (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Dari delapan wakil yang tampil di semifinal, Indonesia mengirimkan empat di antaranya ke partai puncak. Bahkan, satu sektor yakni tunggal putra sudah dipastikan menyumbang 1 emas dan 1 perak.

Pasalnya, Alwi Farhan akan bertemu dengan Moh Zaki Ubaidillah di partai puncak. Itu artinya, bulu tangkis bakal memenuhi target 2 emas yang dicanangkan Kemenpora RI!

Adapun, perjuangan wakil-wakil Indonesia akan diawali oleh ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka akan menghadapi Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di giliran kedua.

Lalu, pertandingan dilanjutkan dengan duel Alwi melawan Ubed. Patut dinanti siapa yang akan jadi juara di antara keduanya setelah sama-sama menyumbang emas di nomor beregu putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189735/arya_danu-YeG1_large.jpg
Taekwondo Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, Ketum PBTI Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189671/tim_mma_indonesia_raih_6_medali_di_sea_games_2025-78RA_large.jpg
Kisah Perjuangan 6 Atlet MMA, Pulang Bawa Medali Penuh Bangga dari SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189668/rendy_varera_bersama_sang_istri-S8qC_large.jpg
Kisah Sukses Rendy Varera Raih Medali Emas dan Perak SEA Games 2025, Berkat Dukungan sang Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189722/tim_beregu_tenis_putri_indonesia-ul7J_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 22.00 WIB: Salip Vietnam, Indonesia Kini Posisi 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189705/moh_zaki_ubaidillah-8rS3_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Lima Tiket Final Berhasil Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189700/tim_tenis_beregu_putra_indonesia-DM4k_large.jpg
Kalahkan Thailand di Final, Tim Tenis Putra Indonesia Raih Medali Emas Ke-31 SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement