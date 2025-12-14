Jadwal Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tunggal Putra Sumbang Emas, 2 Sektor Menyusul?

Simak jadwal final bulu tangkis SEA Games 2025 di mana tunggal putra Indonesia dipastikan meraih medali emas (Foto: PBSI)

PATHUM THANI – Jadwal final bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Tunggal putra sudah pasti menyumbang emas buat Kontingen Indonesia!

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis memasuki babak final. Pertandingan akan digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Minggu (14/12/2025) mulai pukul 11.00 WIB.

1. Tunggal Putra Sumbang Emas

Alwi Farhan (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad AlAs)

Dari delapan wakil yang tampil di semifinal, Indonesia mengirimkan empat di antaranya ke partai puncak. Bahkan, satu sektor yakni tunggal putra sudah dipastikan menyumbang 1 emas dan 1 perak.

Pasalnya, Alwi Farhan akan bertemu dengan Moh Zaki Ubaidillah di partai puncak. Itu artinya, bulu tangkis bakal memenuhi target 2 emas yang dicanangkan Kemenpora RI!

Adapun, perjuangan wakil-wakil Indonesia akan diawali oleh ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka akan menghadapi Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di giliran kedua.

Lalu, pertandingan dilanjutkan dengan duel Alwi melawan Ubed. Patut dinanti siapa yang akan jadi juara di antara keduanya setelah sama-sama menyumbang emas di nomor beregu putra.