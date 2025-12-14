Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas Ke-32 Indonesia di SEA Games 2025 lewat Cabor Wushu

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |10:57 WIB
Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas Ke-32 Indonesia di SEA Games 2025 lewat Cabor Wushu
Edgar Xavier Marvelo sukses merebut medali emas di SEA Games 2025 lewat cabang olahraga (cabor) wushu (Foto: Instagram/@edgarmarvelo)
A
A
A

CHONBURI – Edgar Xavier Marvelo sukses merebut medali emas di SEA Games 2025 lewat cabang olahraga (cabor) wushu. Itu merupakan medali emas ke-32 bagi Kontingen Indonesia!

Edgar tampil apik pada perlombaan yang berlangsung di The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi, Thailand, Minggu (14/12/2025) pagi WIB. Atlet berusia 26 tahun itu menjadi yang terbaik dari sembilan rivalnya di nomor tersebut.

edgar xavier marvelo foto noc indonesia

Edgar merebut medali emas dengan mengemas total skor 29.349. Peraih medali perak didapat oleh atlet Indonesia lainnya yakni Seraf Naro Siregar, sedangkan untuk perunggu didapat atlet asal Malaysia Clement Su Wei Ting.  

Artinya, cabor wushu menyumbang dua medali untuk Tim Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi Kontingen Merah Putih untuk panen medali. Beberapa cabor berpotensi menambah perolehan medali, seperti bulu tangkis taekwondo, berkuda, menembak, hingga angkat besi. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189757/presiden_prabowo_subianto_mengirim_salam_dan_pesan_penyemangat_buat_atlet_atlet_indonesia_yang_berlaga_di_sea_games_2025-oCA7_large.jpeg
Presiden Prabowo Kirim Salam dan Pesan Penyemangat untuk Atlet-Atlet Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189752/muhammad_alfi_kusuma_bangga_jadi_penyumbang_medali_emas_pertama_bagi_indonesia_di_sea_games_2025-v31Z_large.jpg
Muhammad Alfi Kusuma Bangga Jadi Penyumbang Medali Emas Pertama Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189743/simak_update_klasemen_perolehan_medali_sea_games_2025-REOs_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Dapat 31 Emas, Indonesia Geser Vietnam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189740/simak_jadwal_final_bulu_tangkis_sea_games_2025_di_mana_tunggal_putra_indonesia_dipastikan_meraih_medali_emas-nRZu_large.jpg
Jadwal Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Tunggal Putra Sumbang Emas, 2 Sektor Menyusul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189735/arya_danu-YeG1_large.jpg
Taekwondo Sumbang Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025, Ketum PBTI Bangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189671/tim_mma_indonesia_raih_6_medali_di_sea_games_2025-78RA_large.jpg
Kisah Perjuangan 6 Atlet MMA, Pulang Bawa Medali Penuh Bangga dari SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement