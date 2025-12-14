Edgar Xavier Marvelo Sumbang Emas Ke-32 Indonesia di SEA Games 2025 lewat Cabor Wushu

CHONBURI – Edgar Xavier Marvelo sukses merebut medali emas di SEA Games 2025 lewat cabang olahraga (cabor) wushu. Itu merupakan medali emas ke-32 bagi Kontingen Indonesia!

Edgar tampil apik pada perlombaan yang berlangsung di The Multipurpose Gymnasium Chonburi Sports School, Chonburi, Thailand, Minggu (14/12/2025) pagi WIB. Atlet berusia 26 tahun itu menjadi yang terbaik dari sembilan rivalnya di nomor tersebut.

Edgar merebut medali emas dengan mengemas total skor 29.349. Peraih medali perak didapat oleh atlet Indonesia lainnya yakni Seraf Naro Siregar, sedangkan untuk perunggu didapat atlet asal Malaysia Clement Su Wei Ting.

Artinya, cabor wushu menyumbang dua medali untuk Tim Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi Kontingen Merah Putih untuk panen medali. Beberapa cabor berpotensi menambah perolehan medali, seperti bulu tangkis taekwondo, berkuda, menembak, hingga angkat besi.