Timnas Esports Indonesia Bertekad Pertahankan Tradisi Emas di SEA Games 2025

JAKARTA – Timnas Esports Indonesia bertekad mempertahankan tradisi medali emas pada SEA Games 2025. Mereka akan menghadirkan pendekatan Sport Science selama pemusatan latihan (pelatnas) menuju ajang tersebut.

PB ESI mulai memantapkan persiapan atletnya dengan menggelar pelatnas di Hotel JW Marriott, Jakarta, sejak Senin 19 Mei 2025. Total 24 atlet yang akan mentas di SEA Games 2025 dengan rincian 19 atlet putra dan 5 atlet putri.

1. Memenuhi Target Kemenpora RI

Sport Science menjadi salah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh PB ESI untuk mengoptimalkan performa atlet pada SEA Games ke-33 Thailand 2025. Keseriusan ini dilandasi oleh komitmen untuk memenuhi target medali yang ditargetkan Kemenpora RI, yakni 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu.

Ketua Harian PB ESI, Bambang Sunarwibowo, meyakini pendekatan sports science dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengoptimalkan performa Timnas Esports Indonesia, baik teknis maupun non-teknis. Ia optimistis bendera Indonesia akan berkibar di puncak tertinggi pada SEA Games 2025.

“Kami optimistis, dengan pendekatan sport science serta program strategis Pelatnas, Timnas Esports Indonesia dapat mengibarkan Merah-Putih di puncak tertinggi kejuaraan antar bangsa serta menjadi cerminan bagi generasi mendatang agar dapat meraih prestasi setinggi-tingginya,” kata Bambang dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).