5 Pembalap Top dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP Republik Ceko, Nomor 1 Valentino Rossi!

Berikut lima pembalap top dengan kemenangan terbanyak di MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto: X/@ValeYellow46)

BERIKUT lima pembalap top dengan kemenangan terbanyak di MotoGP Republik Ceko. Salah satunya adalah Valentino Rossi!

GP Republik Ceko kembali masuk kalender balap di Kejuaraan Dunia MotoGP 2025. Seri ini terakhir kali digelar pada 2020 atau saat pandemi Covid-19.

Tentu menarik untuk menanti seperti apa para pembalap beraksi di trek yang sudah lima tahun tidak mereka sambangi. Sebelum itu, mari kita lihat siapa saja pemilik kemenangan terbanyak di seri ini.

5 Pembalap Top dengan Kemenangan Terbanyak di MotoGP Republik Ceko

1. Valentino Rossi (4 Kemenangan)

Legenda hidup MotoGP ini mencatatkan empat kemenangan di MotoGP Republik Ceko. Rossi meraihnya pada 2003, 2005, 2008, dan 2009.

Yang menarik, semua kemenangan itu di dicatatkan pada tahun di mana The Doctor menjadi juara dunia. Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, bak membawa keberuntungan buat Rossi.

2. Giacomo Agostini (4 Kemenangan)

Legenda hidup ajang balap motor ini juga meraih empat kemenangan di kelas premier (500cc). Agostini menapaki podium teratas pada 1968, 1969, 1972, dan 1973.

Pria asal Italia ini sekaligus pengoleksi kemenangan terbanyak di semua kelas dengan tujuh kali. Tiga kemenangan lain dicatatkan Agostini di kelas 350cc!