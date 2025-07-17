JADWAL dan link live streaming MotoGP Republik Ceko 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seri ke-12 dari MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Brno, Ceko, pada 18-20 Juli 2025 itu tepatnya dapat Anda saksikan di Vision+, dengan klik di sini.
MotoGP Republik Ceko 2025 akan menjadi sebuah seri yang menarik mengingat sudah lama negara tersebut tak menjadi tuan rumah MotoGP. Terakhir kali para rider beraksi di Sirkuit Brno itu pada MotoGP 2020.
Setelahnya, MotoGP Ceko absen dari gelaran ajang balap motor tersebut hingga akhirnya kembali di 2025 ini. Karena sudah lama absen, menarik menantikan bagaimana cara para rider agar bisa menaklukkan Sirkuit Brno.
Jumat, 18 Juli 2025
13:55 | Moto3 – Free Practice 1
14:40 | Moto2 – Free Practice 1
15:35 | MotoGP – Free Practice 1
18:10 | Moto3 – Practice
18:55 | Moto2 – Practice
19:50 | MotoGP – Practice
Sabtu, 19 Juli 2025
13:35 | Moto3 – Free Practice 2
14:20 | Moto2 – Free Practice 2
15:00 | MotoGP – Free Practice 2
15:40 | MotoGP – Qualifying 1 & 2
17:45 | Moto3 – Qualifying 1 & 2
18:45 | Moto2 – Qualifying 1 & 2
19:45 | MotoGP – Sprint