HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Republik Ceko 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |13:50 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Republik Ceko 2025 di Vision+
Saksikan MotoGP Republik Ceko 2025 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming MotoGP Republik Ceko 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seri ke-12 dari MotoGP 2025 yang digelar di Sirkuit Brno, Ceko, pada 18-20 Juli 2025 itu tepatnya dapat Anda saksikan di Vision+, dengan klik di sini.

MotoGP Republik Ceko 2025 akan menjadi sebuah seri yang menarik mengingat sudah lama negara tersebut tak menjadi tuan rumah MotoGP. Terakhir kali para rider beraksi di Sirkuit Brno itu pada MotoGP 2020.

Setelahnya, MotoGP Ceko absen dari gelaran ajang balap motor tersebut hingga akhirnya kembali di 2025 ini. Karena sudah lama absen, menarik menantikan bagaimana cara para rider agar bisa menaklukkan Sirkuit Brno.

Simak jadwal MotoGP Grand Prix of Czechia 2025:

Jumat, 18 Juli 2025

13:55 | Moto3 – Free Practice 1

14:40 | Moto2 – Free Practice 1

15:35 | MotoGP – Free Practice 1

18:10 | Moto3 – Practice

18:55 | Moto2 – Practice

19:50 | MotoGP – Practice

MotoGP Republik Ceko 2025
MotoGP Republik Ceko 2025

Sabtu, 19 Juli 2025

13:35 | Moto3 – Free Practice 2

14:20 | Moto2 – Free Practice 2

15:00 | MotoGP – Free Practice 2

15:40 | MotoGP – Qualifying 1 & 2

17:45 | Moto3 – Qualifying 1 & 2

18:45 | Moto2 – Qualifying 1 & 2

19:45 | MotoGP – Sprint

 

