5 Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025, Nomor 1 Bisa Jadi Kejutan

ADA 5 pesaing terkuat Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, Marquez lagi-lagi dijagokan untuk menang di seri ke-12 MotoGP 2025 itu, namun ia tentu takkan mudah meraih kemenangan karena ada rider-rider lain yang siap mengganggu dominasi rider tim Ducati Lenovo tersebut.

Setidaknya ada lima pembalap yang diprediksi akan menjadi pesaing terkuat Marquez pada balapan yang digelar di Sirkuit Brno, Republik Ceko, pada 18-20 Juli 2025. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pesaing Terkuat Marc Marquez di MotoGP Republik Ceko 2025:

1. Brad Binder

Perlu diketahui, MotoGP Republik Ceko sudah tak masuk kalender MotoGP. Terakhir kali Sirkuit Brno menjadi tuan rumah MotoGP itu terjadi pada musim 2020 silam.

Kala itu, pemenang terakhir MotoGP Republik Ceko 2020 adalah Brad Binder. Sampai saat ini, Binder masih berjuang bersama KTM dan diprediksi bisa memberikan kejutan di seri Ceko.

2. Alex Marquez

Adik kandung Marc Marquez, Alex Marquez, yang juga membela Gresini Racing, telah menunjukkan peningkatan signifikan musim ini. Beradu satu di bawah payung Ducati, Alex memiliki data dan pengalaman yang mirip dengan kakaknya.

Faktor persaingan internal dan keinginannya untuk membuktikan diri sebagai pembalap top bisa menjadi motivasi ekstra bagi Alex untuk memberikan kejutan di Republik Ceko.

Apalagi sejauh ini Alex adalah salah satu pembalap yang mampu memberikan tekanan untuk Marquez. Terbukti Alex kini berada di urutan kedua di klasemen pembalap MotoGP 2025 dengan 261 poin, beda 83 angka dengan Marquez yang menempati puncak klasemen.

3. Francesco Bagnaia

Sang juara bertahan dari Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, adalah salah satu pembalap yang juga bisa memberikan tekanan untuk Marquez di musim ini. Meskipun sempat mengalami pasang surut di awal musim, Bagnaia selalu menemukan cara untuk kembali bersaing memperebutkan podium.

Kemampuan adaptasinya yang cepat terhadap kondisi trek dan strateginya yang matang membuatnya selalu menjadi kandidat kuat untuk podium.