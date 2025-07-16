Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Haus Kemenangan, Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Republik Ceko 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |09:45 WIB
Haus Kemenangan, Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Republik Ceko 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
SASCHSENRING – Rider Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tetap ingin meraih kemenangan meski sudah unggul jauh di papan klasemen pembalap MotoGP 2025. Marquez memilih enggan bersantai dan tetap fokus mengincar kemenangan di 11 seri tersisa di musim ini.

Sebelumnya, Marquez tampil dominan dalam 11 seri balapan di MotoGP 2025. Rider berjuluk Baby Alien itu tercatat sudah mengemas tujuh kemenangan dalam balapan utama MotoGP 2025.

Terbaru, Marquez merajai MotoGP Jerman 2025 yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu. Pembalap asal Spanyol itu keluar sebagai pemenang dalam sesi balapan sprint dan balapan utama.

1. Belum Puas

Penampilan ciamiknya itu membuat Marquez semakin nyaman di puncak klasemen sementara tabel kejuaraan. Baby Alien mengemas 344 poin, unggul 83 poin atas Alex Marquez (Gresini Ducati), dan 147 poin atas Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Kendati unggul cukup jauh atas para rivalnya, Marquez menyatakan tidak ingin bersantai. Dia ingin merasa tertekan di setiap balapan karena hal itu dapat meningkatkan fokusnya.

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

“Tidak sama sekali (saat ditanya apakah akan bersantai?). Saya selalu optimis, tapi kali ini saya memilih untuk sedikit berpikir negatif agar tetap fokus,” ucap Marquez, dilansir dari Motosan, Rabu (16/7/2025).

“Masih ada 11 balapan dan banyak hal bisa terjadi, termasuk cedera. Saya justru bekerja lebih baik di bawah tekanan,” tambahnya.

 

