Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!

JAKARTA – Kejurnas Pelajar POBSI 2025 selesai digelar. Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama, pun takjub melihat animo di ajang itu.

Dendi mengatakan talenta-talenta muda yang beraksi di turnamen tersebut sangat luar biasa. Dia pun memberi apresiasi atas terlaksananya Kejurnas Pelajar POBSI 2025.

1. Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Rampung Digelar

Kejurnas Pelajar POBSI 2025 yang dimulai sejak Selasa 2 Desember 2025 telah rampung digelar pada Kamis 4 Desember 2025. Turnamen biiar tingkat pelajar-mahasiswa itu berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta Pusat.

Para juara dari kategori putra dan putri telah diketahui. Di kategori putra, pemenangnya adalah siswa Sekolah Dasar bernama Gabrio Korua, sementara gelar juara kategori putri direbut oleh Genis Syifa Wardhania dari SMA Yadika 2 Jakarta.

2. Terpukau

Dendi sangat terpukau melihat talenta-talenta muda dari Kejurnas Pelajar POBSI 2025. Rektor MNC University itu menilai ajang tersebut sekaligus membuktikan bahwa olahraga biliar bukan sebagai olahraga hiburan semata, melainkan juga menjadi olahraga prestasi.

“Kami dari MNC University melihat talenta-talenta atlet muda ini luar biasa. Jadi, potensial untuk membangkitkan kembali olahraga biliar yang selama ini hanya dilihat sebagai olahraga senang-senang, ternyata bisa menjadi prestasi yang luar biasa. Dari situ kita mendukung penuh kejurnas,” ujar Dendi di Puslatnas POBSI iNews Tower, Kamis 4 Desember 2025.

“Harapannya tentu menjadikan pilihan ini sebagai olahraga prestasi bukan hanya sekedar olahraga senang-senang dan meningkatkan karakter diri kita masing-masing, karena olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan karakter diri, terus juga menjaga prestasi baik secara akademik,” lanjutnya.