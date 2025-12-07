Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025

PEBILIAR Indonesia, Marlando Sihombing, optimistis dapat meraih emas dalam SEA Games 2025. Pasalnya, dia sudah melakukan persiapan cukup matang sejak Agustus 2025.

Kontingen biliar dibebani target 3 medali emas oleh pemerintah di pesta olahraga multievent terakbar di Asia Tenggara itu. Prestasi tertinggi kontingen Indonesia adalah meraih dua medali emas pada edisi 2013.

1. Antusias

Marlando Sihombing sangat antusias akan tampil di SEA Games 2025. Menurutnya, ajang itu menjadi kesempatan mengharumkan nama Indonesia.

"Perasaan saya senang dan bangga dapat mewakili indonesia. Semoga kami bisa bertanding dengan baik di Thailand dan menyumbang medali emas untuk Indonesia," kata Marlando Sihombing di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

2. Segera Bertolak ke Thailand

Kontingen biliar Indonesia sudah dilepas menuju SEA Games 2025 di iNews Tower, Minggu (7/12/2025). Mereka akan bertolak ke Bangkok, Thailand, pada Senin 8 Desember 2025.

Marlando Sihombing mengatakan emas bukan menjadi beban buatnya dan atlet lainnya. Kontingen biliar sendiri berisi enam atlet putra dan putri.

"Target emas menjadi semangat buat saya, kalau tidak sekarang kapan lagi," ucapnya.