HOME SPORTS SPORT LAIN

Kolaborasi dengan PB POBSI dan PBC Gelar Indonesia International Open 2025, Predator Sambut Gembira

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |23:13 WIB
Kolaborasi dengan PB POBSI dan PBC Gelar Indonesia International Open 2025, Predator Sambut Gembira
Predator sambut baik kolaborasi dengan PBC dan PB POBSI. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan perlengkapan biliar, Predator, menyambut gembira kolaborasi dengan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) dan Pro Billiard Center (PBC). Kolaborasi itu terwujud dengan menggelar turnamen bertajuk Predator-PBC Indonesia International Open (IIO) 2025.

Ajang biliar bergengsi, Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025, berlangsung di PBC, iNews Tower, pada 12 hingga 18 Juli 2025. Ada 128 atlet dari 20 negara yang ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Predator Pro Billiard Center Indonesia International Open 2025 foto aziz indra

1. Kolaborasi Predator dengan PB POBSI dan PBC

Manager Sales Predator Asia, Yannick Pu, mengatakan sangat senang bisa berkolaborasi dengan PB POBSI dan PBC. Menurutnya, olahraga biliar terus berkembang di Indonesia.

"Kami sangat senang kali ini Predator bekerja sama dengan POBSI dan PBC untuk menyelenggarakan turnamen ini di Jakarta," kata Yannick, Sabtu (12/7/2025).

"Kami berharap dapat menyelenggarakan lebih banyak acara di Jakarta atau di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan," tambahnya.

2. Indonesia Punya Banyak Pebiliar Potensial

Yannick Pu mengakui Indonesia punya banyak pebiliar potensial. Dia pun menekankan bahwa Predator ingin terus terlibat dalam meningkatkan kualitas biliar Indonesia ke depannya.

"Kami tahu kami memiliki banyak potensi di Jakarta dan Indonesia. Jadi, kami ingin mengadakan lebih banyak acara di sini," ucap Yannick Pu.

 

