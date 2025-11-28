Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:17 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kompetisi biliar bergengsi di Tanah Air kembali hadir! Kejurnas POBSI 2025 tengah berlangsung pada 24–30 November 2025 di Puslatnas POBSI, iNews Tower Lantai 4, Jakarta. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+. 

Turnamen prestisius ini menjadi ajang bertemunya para atlet biliar terbaik Indonesia untuk memperebutkan supremasi tertinggi dalam cabang biliar nasional.

Liliana Tanoesoedibjo, Warren, hingga Kevin Sanjaya buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025

Sebagai barometer kekuatan biliar Indonesia, Kejurnas POBSI selalu menjadi sorotan, tidak hanya bagi para atlet profesional, tetapi juga peminat olahraga biliar yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Dengan format kompetisi yang sengit serta deretan pemain unggulan, Kejurnas 2025 dipastikan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi dengan tensi kompetitif yang memanas.

Saksikan Kejurnas POBSI 2025 di VISION+. Download aplikasinya di Playstore atau AppStore dan langganan VISION+ Premium Movies Rp40.000,- sekarang! Nonton juga tayangan olahraga lainnya mulai dari MotoGP hingga sepakbola seru dunia.

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186242/rakornas_pobsi_2025_berjalan_lancar_begitu_lpj_dari_pengurus_besar_diterima_hadirin-aLXl_large.jpg
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186229/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-aUe4_large.jpg
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/43/3186103/pertandingan_biliar_di_mnc_sport_competition_2025_rampung_digelar-0ide_large.jpg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185614/dihadiri_liliana_tanoesoedibjo_warren_tanoesoedibjo_hingga_kevin_sanjaya_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025_resmi_dibuka-Uyj6_large.jpg
Dihadiri Liliana Tanoesoedibjo, Warren Tanoesoedibjo, hingga Kevin Sanjaya, Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025 Resmi Dibuka
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement