Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+

JAKARTA - Kompetisi biliar bergengsi di Tanah Air kembali hadir! Kejurnas POBSI 2025 tengah berlangsung pada 24–30 November 2025 di Puslatnas POBSI, iNews Tower Lantai 4, Jakarta. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

Turnamen prestisius ini menjadi ajang bertemunya para atlet biliar terbaik Indonesia untuk memperebutkan supremasi tertinggi dalam cabang biliar nasional.

Sebagai barometer kekuatan biliar Indonesia, Kejurnas POBSI selalu menjadi sorotan, tidak hanya bagi para atlet profesional, tetapi juga peminat olahraga biliar yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Dengan format kompetisi yang sengit serta deretan pemain unggulan, Kejurnas 2025 dipastikan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi dengan tensi kompetitif yang memanas.

