Sang Adik Berniat Hancurkan Pesta Kemenangan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025

FLORENCE - Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez berniat menghancurkan pesta kemenangan sang kakak, Marc Marquez (Ducati Lenovo) di MotoGP Italia 2025. Alex optimistis bisa menang, apalagi ia sudah belajar banyak seri balapan sprint saat bersaing dengan Marquez dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Alex Marquez finis di urutan kedua pada balapan sprint MotoGP Italia 2025, Sabtu 21 Juni 2025 kemarin. Pembalap asli Spanyol itu sempat menyaingi sang juara balapan sprint, Marc Marquez.

1. Persaingan Ketat di Sprint Race

Namun demikian, Alex mengatakan situasinya sangat sulit karena kakaknya sangat cerdas. Meski sempat membuat kesalahan, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- akhirnya sukses memenangkan balapan sprint.

"Sangat mirip dengan apa yang terjadi di Aragon," ujar Alex dilansir dari Crash, Minggu (22/6/2025).

"Saya melihatnya mengalami masalah di awal, jadi saat itu juga saya mengaktifkannya dan berkata, 'Oke, saya harus mencobanya', karena saya tahu bahwa di sini saya memiliki beberapa kemungkinan untuk bertarung dengan Marc, tetapi dia sangat pintar, dia dalam mode menyerang, dan ketika saya mencoba menyerang Pecco (Francesco Bagnaia), saya melihat bahwa dia sudah ada di sana," tambahnya.

Alex Marquez

“Saya bertanya, 'Bagaimana dia melakukannya?' Saya memberikan 100 persen kemampuan saya. Kemudian, saat saya berada di posisi menyerang, saya melakukan kesalahan di tikungan kelima yang membuat saya hampir tergelincir. Pada titik itu, saya memutuskan untuk sedikit menurunkan kecepatan, terutama karena ban depan semakin panas," tambah Alex.

Alex kemudian memutuskan untuk tetap berada di posisinya sebelum garis finis. Dia tidak memaksakan diri untuk mengejar sang kakak, yang tak menurunkan kecepatannya hingga garis finis.