Alex Marquez Gagal Kalahkan Marc Marquez Lagi di Sprint Race MotoGP Italia 2025: Rasanya seperti Lawan Tembok!

Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

PEMBALAP Gresini Ducati, Alex Marquez, gagal kalahkan Marc Marquez lagi. Kali ini, kegagalan itu terjadi di sprint race MotoGP Italia 2025.

Alex pun akui kehebatan kakaknya tersebut. Menurutnya, Marquez benar-benar unggul dalam banyak hal sehingga bersaing dengannya seperti melawan tembok yang begitu kukuh.

1. Alex Marquez Diasapi Marc Marquez

Balapan seru tersaji di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu 21 Juni 2025 malam WIB. Alex Marquez yang start dari posisi ketiga bisa melesat kencang ke depan.

Alex bahkan sempat memimpin balapan usai berhasil salip Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sayangnya, posisinya kemudian direbut Marc Marquez.

Pada akhirnya, Marquez sukses memenangkan balapan. Alex yang sempat memepet ketat sang kakak, akhirnya harus puas finis di urutan kedua dalam balapan 11 lap itu.