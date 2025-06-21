Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Menggila?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |18:56 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Menggila?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
LINK live streaming sprint race MotoGP Italia 2025. Akankah Marc Marquez menggila hingga rebut kemenangan?

Sprint race MotoGP Italia 2025 akan digelar di Sirkuit Mugello pada Sabtu (21/6/2025) pukul 20.00 WIB. Sejumlah pembalap difavoritkan menang di sesi ini, termasuk Marc Marquez.

Marc Marquez

1. Marc Marquez Favorit Menang

Meski tampil di Italia, nama Marc Marquez turut difavoritkan menang di sprint race MotoGP Italia 2025. Sebab, pembalap asal Spanyol itu bisa tampil apik di Sirkuit Mugello sejauh ini.

Bahkan, Marquez baru saja pastikan diri segel pole position di MotoGP Italia 2025. Kepastian itu didapat usai The Baby Alien -julukan Marc Marquez- jadi yang tercepat di sesi kualifikasi yang berlangsung sore tadi.

Dengan mulai dari pole position, kans Marc Marquez menang di sprint race MotoGP Italia 2025 tentunya terbuka lebar. Tetapi, dia tetap perlu waspadai para rivalnya, termasuk sang pembalap kebanggaan tuan rumah, Francesco Bagnaia.

Bagnaia juga tampil apik di kualifikasi MotoGP Italia 2025. Bahkan, catatan waktu Bagnaia hanya terpaut tipis dengan Marquez di kualifikasi.

 

