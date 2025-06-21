Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Italia 2025: Paling Kencang, Maverick Vinales Asapi Marc Marquez!

HASIL latihan bebas 2 MotoGP Italia 2025. Pembalap KTM Red Bull, Maverick Vinales, sukses keluar sebagai tercepat.

Sesi latihan bebas 2 MotoGP Italia 2025 digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu (21/6/2025) sore WIB. Vinales catatkan waktu terbaiknya di sesi ini, yakni 1 menit 45,742 detik.

Vinales sukses asapi sejumlah pembalap top lainnya, termasuk Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bertengger di posisi kedua dengan terpaut 0,016 detik.

Jalannya Latihan Bebas

Vinales memang sudah tampil apik sejak hari pertama MotoGP Italia 2025. Dia bahkan jadi tercepat di kemarin.

Kini, tren positif Maverick Vinales berlanjut. Dia langsung mengawali sesi latihan bebas ini dengan begitu apik sehingga mengungguli Marc Marquez.

Bukan hanya Vinales yang gacor. Jagoan Yamaha, Fabio Quartararo, juga berkiprah apik di sesi latihan bebas 2 ini. Dia bahkan sempat naik ke posisi kedua pada menit-menit terakhir sesi latihan bebas 2. Tetapi, posisinya akhirnya disalip Marquez yang hanya terpaut 0,016 detik dari catatan waktu terbaik Vinales.

Posisi lima besr di latihan bebas ini dilengkapi oleh Alex Marquez dan juga Pedro Acosta. Mereka berada di urutan 4 dan 5 berurutan.

Sang superstar Italia, Francesco Bagnaia, pun melempem di latihan bebas 2 MotoGP Italia 2025 ini. Dia hanya bisa bertengger di urutan ke-10.

Hasil ini tentunya jadi modal para pembalap sebelum melakoni sesi-sesi penting hari ini. Usai latihan bebas 2, para pembalap langsung lanjutkan penampilannya ke sesi kualifikasi.

Kualifikasi 1 akan diikuti oleh para pembalap yang berada di luar 10 besar dalam hasil sesi latihan pada Jumat. Ada Miguel Oliveira hingga Jack Miller dalam sesi kualifikasi 1. Kemudian, sesi akan dilanjutkan ke kualifikasi 2 yang memperebutkan pole position.