Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2025: Marc Marquez Amankan Pole Position, Asapi Francesco Bagnaia!

HASIL kualifikasi MotoGP Italia 2025 sudah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tampil begitu gacor sehingga sukses jadi tercepat dan amankan pole position.

Sesi kualifikasi MotoGP Italia 2025 digelar di Sirkuit Mugello pada Sabtu (21/6/2025) sore WIB. Marquez dipepet ketat sang rekan setim, Francesco Bagnaia, di sesi ini. Posisi tiga besar pun dilengkapi oleh Franco Morbidelli.

Hasil ini tentunya jadi modal apik para pembalap untuk melakoni sesi balapan utama dan sprint race. Sprint race MotoGP Italia 2025 pun akan digelar malam nanti.

Jalannya Kualifikasi

Sesi kualifikasi MotoGP Italia 2025 dimulai dengan kualifikasi 1 yang berlangsung selama 20 menit. Ada 12 pembalap yang bersaing jadi tercepat di seski kualifikasi 1 ini agar menembus kualifikasi 2.

Mereka adalah Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Jack Miller, Augusto Fernandez, Fermin Aldeguer, Joan Mir, Johann Zarco, Brad Binder, Ai Ogura, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori, dan Somkiat Chantra.

Diketahui, dua pembalap tercepat dalam sesi ini akan tembus kualifikasi 2. Mereka berhak bersaing perebutkan pole position untuk balapan MotoGP Italia 2025.

Sesi kualifikasi berlangsung di tengah cuaca panas Sirkuit Muguello. Dilansir dari Crash, suhu di sirkuit tersebut mencapai 30 derajat Celsius. Sementara itu, suhu di lintasan mencapai 44 derajat Celsius.

Augusto Fernandez dan Enea Bastinini pun masuk ke sirkuit lebih dahulu. Mereka untuk sementara ada di posisi teratas. Kemudian, Zarco bertengger di posisi ketiga. Posisi Bastianini pun bergeser keempat tak lama setelah itu. Dia tersalip sejumlah rival lainnya, termasuk Fermin Aldeguer.

Persaingan makin sengit setelah itu, Zarco hanya terpaut 0,006 detik dari waktu Aldeguer. Setelah itu, Aldeguer yang kembali ke lintasan berhasil melesat kencang hingga naik ke posisi teratas dengan 1 menit 44,894 detik.

Pada akhirnya, Aldeguer dan juga Fernandez yang berhak maju ke kualifikasi 2. Mereka bergabung dengan sejumlah pembalap lainnya, yakni Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Francesco Bagnaia, Franco Bezzecchi, Marc Marquez, dan juga Alex Marquez.

Sesi perebutan pole position pun dimulai. Duel sengit langsung tersaji. Pedro Acosta nyaris bersenggolan dengan Alex Rins kala hendak menyalip. Beruntung, keduanya masih selamat dan terus lanjutkan penampilannya.

Marc Marquez memulai sesi dengan begitu apik. Dia menetapkan kecepatan awal dengan 1 menit 44,5 detik, unggul 0,394 detik di depan Franco Morbidelli.