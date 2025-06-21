Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Kualifikasi dan Sprint Race?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |06:48 WIB
Jadwal MotoGP 2025 Hari Ini: Marc Marquez Menggila di Kualifikasi dan Sprint Race?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
JADWAL MotoGP 2025 hari ini, Sabtu (21/6/2025) dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan yang digelar di Sirkuit Mugello, Italia tersebut akan menampilkan tiga sesi menarik yang diprediksi bakal dikuasai oleh pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez.

Pasalnya Marquez tampil meyakinkan selama sesi latihan di hari pertama MotoGP Italia 2025, yakni pada Jumat 20 Juni 2025 kemarin. Dalam sesi itu, Marquez menjadi pembalap tercepat ketiga.

Marquez kalah cepat dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang di urutan kedua. Sedangkan di urutan pertama ada Maverick Vinales yang tampil cepat bersama motor RC16 milik KTM.

1. Marquez Menggila?

Pada hari kedua MotoGP Italia 2025 ada tiga sesi penting, latihan bebas 2, kualifikasi, dan sprint race. Marquez tentu akan tampil semaksimal mungkin selama kualifikasi demi merebut pole position.

Mengawali balapan dari start paling depan sangat dibutuhkan di Sirkuit Mugello. Sebab persaingan bakal berjalan ketat ketika balapan berlangsung.

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Jadi, Marquez diprediksi akan menggila demi bisa menjadi yang tercepat selama kualifikasi. Ia pun tentu juga mengincar kemenangan saat sprint race.

2. Bagnaia Bakal Bersinar?

Kendati demikian, Marquez harus waspada dengan Bagnaia. Rider yang akrab disapa Pecco itu dikenal sebagai penguasa GP Italia selama tiga musim terakhir.

 

