HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Naikkan Standar di MotoGP 2025, Michele Pirro Senang Kerja Kerasnya Terbayar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |12:33 WIB
Marc Marquez Naikkan Standar di MotoGP 2025, Michele Pirro Senang Kerja Kerasnya Terbayar
Michele Pirro ikut bangga standar di MotoGP 2025 naik gara-gara Marc Marquez (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

PEMBALAP tes Ducati Corse, Michele Pirro, ikut bangga standar di MotoGP 2025 naik gara-gara Marc Marquez. Sebab, sumbangsihnya dalam mengembangkan motor Ducati Desmosedici GP25 terbayar lunas.

Marquez saat ini memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan 233 poin. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah empat kali menjadi pemenang dan enam kali naik podium.

1. Menaikkan Standar

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Pirro mengatakan Marquez selalu ingin menjadi pembeda dalam setiap musim MotoGP. Jadi, ia menilai tidak heran pembalap tersebut sangat bekerja keras dalam meningkatkan kemampuannya.

"Saya pikir tahun ini, dengan Marc Márquez, standarnya telah dinaikkan dan dibandingkan dengan tahun lalu," kata Pirro, dilansir dari laman Motosan, Minggu (15/6/2025).

2. Pasti Ketat

Menurut pria asal Italia itu, persaingan MotoGP 2025 pasti akan berjalan ketat. Ia meyakini setiap tim akan bekerja keras agar pembalapnya bisa meraih hasil maksimal dalam setiap serinya.

"Ada persepsi semua orang bisa menang,” ungkap Pirro.

 

