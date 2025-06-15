Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sepakat dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Yakin Pedro Acosta Langsung Melesat jika Gabung Ducati

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |10:30 WIB
Sepakat dengan Marc Marquez, Francesco Bagnaia Yakin Pedro Acosta Langsung Melesat jika Gabung Ducati
Francesco Bagnaia sepakat dengan Marc Marquez soal Pedro Acosta (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia sepakat dengan Marc Marquez soal Pedro Acosta. Ia yakin pembalap tim Red Bull KTM itu akan langsung melesat kencang jika gabung Ducati Corse.

Acosta sudah mencuri perhatian sejak tampil di Moto3 sejak 2021. Ia langsung jadi juara dunia Moto3 pada tahun tersebut.

1. Semakin Matang

Pedro Acosta vs Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta vs Marc Marquez di MotoGP Aragon 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Kiprah Acosta semakin matang ketika mentas di Moto2 pada 2022-2023. El Tiburon de Mazarron juga sukses jadi juara dunia Moto2 2023 yang membawanya ke MotoGP pada 2024.

Musim lalu, Acosta tiga kali finis di podium kendati hanya bersama tim satelit KTM. Bakat besarnya langsung diakui para senior termasuk Marquez dan Bagnaia.

2. Tanpa Keraguan

Di MotoGP 2025, Acosta kesulitan gara-gara motor RC16 milik KTM tak berkembang dengan sebagaimana mestinya. Keraguan langsung muncul akan talenta pembalap berusia 21 tahun tersebut.

Namun, Bagnaia yakin jika Acosta pindah ke tim yang menggunakan motor Ducati, sang pembalap bakal langsung melesat. Podium bahkan kemenangan bisa didapatnya dengan rutin.

 

Halaman:
1 2
