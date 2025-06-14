Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Italia 2025 Diprediksi Jadi Duel Marc Marquez vs 5 Pembalap Tuan Rumah

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |13:48 WIB
MOTOGP Italia 2025 yang akan digelar pekan depan diprediksi jadi duel antara Marc Marquez melawan lima pembalap tuan rumah. Pengamat balapan, Carlo Pernat, berharap rider Italia akan jadi pemenang di Mugello.

Seri kesembilan MotoGP 2025 itu akan digelar pada 20-22 Juni. Pekan balapan dilangsungkan di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, di Italia.

1. Menang di 4 Seri

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Sejauh ini, Marquez tampil dominan dengan empat kemenangan dari delapan seri. Sementara, empat balapan lain dibagi rata ke empat pembalap yakni Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Johann Zarco.

Jelang seri Italia, Pernat yakin jagoan-jagoan tuan rumah akan memberi kejutan. Ia menyebut empat nama yang diyakini akan tampil cemerlang di Mugello.

“Mungkin Bagnaia, Bezzecchi, (Fabio) DI Giannantonio, (Franco) Morbidelli, dan bahkan (Enea) Bastianini bisa memberikan kejutan di kandang,” papar Pernat, dikutip dari Motosan, Sabtu (14/6/2025).

2. Percaya Diri

Namun, pria asal Italia itu sadar ada satu sosok yang dominan sepanjang delapan seri pertama musim ini yaitu Marquez. Pernat meminta para pembalap tuan rumah itu untuk yakin dengan diri sendiri guna meraih kemenangan.

 

Halaman:
1 2
