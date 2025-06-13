Marc Marquez Berpotensi Pecahkan Rekor 100 Pole Position di MotoGP Italia 2025

MARC Marquez berpotensi pecahkan rekor di MotoGP Italia 2025. Rekor tersebut adalah 100 pole position.

Jika berhasil dipecahkan, hasil itu akan mempermanis kiprah Marc Marquez musim ini. Pembalap Ducati Lenovo itu diketahui dalam tren positif saat ini sehingga bertengger kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

1. Marc Marquez di Ambang Pecah Rekor

Dilansir dari Motosan, Jumat (13/6/2025), Marc Marquez total telah meraih pole position ke-99 pada akhir pekan lalu di MotoGP Aragon 2025. Dalam balapan itu, dia pun sukses keluar sebagai pemenang di sesi sprint race dan juga balapan utama.

Kini, jika tren positif itu berhasil diteruskan di MotoGP Italia 2025, Marquez akan ukir rekot baru. Pencapaian itu akan mengantar Marquez mencatatkan rekor 100 pole position.

Marquez pun telah memecahkan rekor sebagai pembalap dengan pole position terbanyak beberapa waktu lalu. Rinciannya, Marquez telah meraih total 71 pole position di MotoGP, 14 di kelas 250 cc, dan 14 lainnya di kelas 125 cc.

Posisi kedua di daftar peraih pole position terbanyak dipegang oleh pembalap lain dari Spanyol, yakni Jorge Lorenzo. Toal, Lorenzo meraih 69 pole position dalam kariernya. Dengan rincian, ada 43 di kelas utama, 23 di kelas 250 cc, dan 3 lagi di kelas 125 cc.

Tetapi, torehan Lorenzo takkan mungkin bertambah. Sebab, dia sudah pensiun dari pentas MotoGP.