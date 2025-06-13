Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Calon Kuat Juara MotoGP Italia 2025, Marc Marquez Termasuk?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |20:58 WIB
5 Calon Kuat Juara MotoGP Italia 2025, Marc Marquez Termasuk?
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

ADA  5 calon kuat juara MotoGP Italia 2025 yang menarik untuk dikulik. MotoGP Italia 2025 akan menjadi seri kesembilan di musim ini.

Balapan seri Italia itu akan digelar di Sirkuit Mugello pada 20-22 Juni 2025. Lantas siapa yang bakal berjaya di trek para rider asal Italia tersebut?

Berikut 5 Calon Kuat Juara MotoGP Italia 2025:

1. Marc Marquez

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Marquez jelas menjadi kandidat kuat pemenang di MotoGP Italia 2025. Hal itu tak lepas dari mendominasinya Marquez di awal musim 2025.

Marquez juga membawa modal manis untuk bersaing di Sirkuit Mugello. Seperti hasil sempurna di seri sebelumnya, yakni MotoGP Aragon 2025, sampai pernah tiga kali menang di tiga kelas berbeda.

Marquez pernah berdiri di podium juara seri Italia pada kelas 125cc (2010), Moto2 (2011), dan MotoGP (2014). Untuk di kelas MotoGP, Marquez selalu kesulitan di GP Italia tersebut.

2. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Bagnaia mampu mendominasi balapan di Sirkuit Mugello. Dalam tiga musim terakhir, Banaia selalu menjadi yang pertama menyentuh garis finis alias sebagai pemenang.

Hanya saja, Bagnaia tengah terpuruk. Jika ia ingin bangkit, maka momen di MotoGP Italia 2025 bisa menjadi cara terbaik untuk meraih hasil terbaik.

3. Alex Marquez

Alex Marquez
Alex Marquez

Alex menjadi pesaing terkuat Marquez sejauh ini. Terbukti di klasemen pembalap MotoGP 2025, Alex berada di posisi kedua dengan 201 poin.

Sang adik hanya terpaut 32 angka saja dari Marc Marquez. Jadi, Alex diprediksi akan menjadi lawan berat untuk Marquez, apalagi ia juga pernah menang di Mugello tepatnya pada Moto2 2019

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
