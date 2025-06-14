Gabung MotoGP, Toprak Razgatlioglu Prediksi Musim Debutnya Bakal Berat

EMILIA ROMAGNA - Pembalap World Superbike (WSBK), Toprak Razgatlioglu prediksi musim debutnya di MotoGP pada musim 2026 tidak akan mudah. Pasalnya rider tim ROKiT BMW itu merasa pasti butuh waktu untuk beradaptasi dengan motor MotoGP.

Razgatlioglu dipinang tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing untuk mengarungi MotoGP 2026. Juara dunia dua kali WSBK itu menggeser posisi Jack Miller yang kontraknya habis di akhir musim ini.

1. Butuh Adaptasi

Kualitas Razgatlioglu dalam memacu kuda besi jelas sudah tidak perlu diragukan lagi. Buktinya, dia sudah mencatat dua gelar juara dunia WSBK. Namun, prestasi manis itu bukan jaminan bakal moncer di MotoGP.

Razgatlioglu pun menyadari hal itu dan menilai musim pertamanya akan sangat berat. Dia menjelaskan kalau butuh waktu untuk beradaptasi, mengingat WSBK dan MotoGP jauh berbeda.

"MotoGP sangat berbeda dan saya rasa tahun pertama saya akan sangat berat. Saya harus tetap tenang karena ini dunia yang benar-benar berbeda," kata Razgatlioglu, dikutip dari Motosan, Sabtu (14/6/2025).

"Saya hanya butuh waktu untuk beradaptasi dan berkembang. Saat ini aku belum siap, tapi kita lihat saja nanti. Di MotoGP semuanya berbeda dan mungkin saya harus belajar banyak lagi," sambungnya.

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

2. Terlalu Banyak Perbedaan WSBK dan MotoGP

Lebih lanjut, Razgatlioglu mengungkapkan tantangan terberatnya adalah soal adaptasi. Pasalnya, ada beberapa sirkuit yang belum pernah dia jajal. Karena itu, dia ingin menjadikan tahun pertamanya sebagai tahun adaptasi.