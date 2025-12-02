Kesan Massimo Meregalli saat Valentino Rossi Comeback ke Yamaha pada 2013

DIREKTUR Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, punya kesan tersendiri saat Valentino Rossi kembali pada MotoGP 2013. Ia merasa masa-masa tersebut sulit dilupakan.

Rossi merupakan salah satu pembalap tersukses di MotoGP. Sepanjang 21 tahun kariernya di kelas premier, pria asal Italia itu merebut 7 gelar juara dunia dengan 89 kemenangan dan 199 podium.

1. Dua Periode

Sebanyak 4 gelar juara dunia dimenangi Rossi bareng Yamaha pada 2004, 2005, 2008, dan 2009. Bersama tim berlogo garpu tala itu, ia mencatatkan 46 kemenangan di periode 2004-2010.

Rossi lalu memutuskan hengkang ke Ducati pada 2011-2012. Namun, pria asal Tavullia itu menjalani salah satu masa kelam hingga tak pernah menang. Pada akhirnya, ia kembali ke pelukan Yamaha.

2. Dampak Positif

Meregalli pun mengenang momen ketika Rossi pulang ke Yamaha pada 2013-2020 hingga pensiun pada 2021. Ia merasakan satu dampak positif yang tidak didapat bersama pembalap lain.

“Sebuah pengalaman indah. Saya bekerja dengannya selama tujuh tahun. Tanpa diragukan, itu adalah tahun-tahun yang tidak terlupakan,” kata Meregalli, mengutip dari Motosan, Selasa (2/12/2025).