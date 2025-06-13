Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Pembalap Top yang Berpotensi Tergusur Usai Toprak Razgatlioglu Gabung MotoGP 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |19:59 WIB
3 Pembalap Top yang Berpotensi Tergusur Usai Toprak Razgatlioglu Gabung MotoGP 2026
Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu jadi juara di musim 2024. (Foto: Instagram/toprak_tr54)
A
A
A

ADA 3 pembalap top yang berpotensi tergusur usai Toprak Razgatlioglu resmi gabung ke MotoGP 2026. Ketiga nama yang wajib ketar-ketir dengan kehadiran Toprak ini kemungkinan besar adalah para pembalap Yamaha.

Sebab Toprak menjalani musim pertamanya di kelas MotoGP bersama tim satelit Yamaha, Prima Pramac Yamaha. Jadi, jika pembalap asal Turki itu sukses bersinar di tahun debutnya di MotoGP pada 2026 mendatang, maka bukan tidak mungkin Toprak bisa dipromosikan ke tim pabrikan Yamaha.

Berikut 3 Pembalap Top yang Berpotensi Tergusur Usai Toprak Razgatlioglu Gabung MotoGP 2026:

1. Jack Miller

Jack Miller. (Foto: MotoGP)
Jack Miller. (Foto: MotoGP)

Miller sejatinya sudah pasti tergusur gara-gara Toprak di MotoGP 2026. Sebab slot Miller yang diambil oleh Toprak demi bisa pindah dari ajang balap World Superbike (WSBK) ke MotoGP di 2026 mendatang.

Miller sejatinya juga baru bergabung dengan Yamaha di 2025 ini. Namun, ia gagal bersinar sehingga membuat Yamaha akhirnya mendepak rider asal Australia itu dan menggantikannya dengan Toprak.

2. Alex Rins

Alex Rins. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
Alex Rins. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

Rins masih memiliki kontrak di Yamaha sampai MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu tentu harus memberikan hasil yang positif jika tak mau posisinya tergusur Toprak di 2027 mendatang.

Rins sudah berada di tim pabrikan Yamaha sejak musim 2024 silam. Hanya saja, sejauh ini ia masih kesulitan beradaptasi dengan motor YZR-M1.

3. Fabio Quartararo

Quartararo juga bisa terancam didepak Yamaha jika Toprak mampu bersinar. Dengan gaji fantastis, Quartararo berpotensi dibuang jika masih kesulitan bersama Yamaha.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144//marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899//para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491//marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007//fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996//marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006//marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement