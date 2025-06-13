3 Pembalap Top yang Berpotensi Tergusur Usai Toprak Razgatlioglu Gabung MotoGP 2026

ADA 3 pembalap top yang berpotensi tergusur usai Toprak Razgatlioglu resmi gabung ke MotoGP 2026. Ketiga nama yang wajib ketar-ketir dengan kehadiran Toprak ini kemungkinan besar adalah para pembalap Yamaha.

Sebab Toprak menjalani musim pertamanya di kelas MotoGP bersama tim satelit Yamaha, Prima Pramac Yamaha. Jadi, jika pembalap asal Turki itu sukses bersinar di tahun debutnya di MotoGP pada 2026 mendatang, maka bukan tidak mungkin Toprak bisa dipromosikan ke tim pabrikan Yamaha.

Berikut 3 Pembalap Top yang Berpotensi Tergusur Usai Toprak Razgatlioglu Gabung MotoGP 2026:

1. Jack Miller

Jack Miller. (Foto: MotoGP)

Miller sejatinya sudah pasti tergusur gara-gara Toprak di MotoGP 2026. Sebab slot Miller yang diambil oleh Toprak demi bisa pindah dari ajang balap World Superbike (WSBK) ke MotoGP di 2026 mendatang.

Miller sejatinya juga baru bergabung dengan Yamaha di 2025 ini. Namun, ia gagal bersinar sehingga membuat Yamaha akhirnya mendepak rider asal Australia itu dan menggantikannya dengan Toprak.

2. Alex Rins

Alex Rins. (Foto: Instagram/yamahamotogp)

Rins masih memiliki kontrak di Yamaha sampai MotoGP 2026. Pembalap asal Spanyol itu tentu harus memberikan hasil yang positif jika tak mau posisinya tergusur Toprak di 2027 mendatang.

Rins sudah berada di tim pabrikan Yamaha sejak musim 2024 silam. Hanya saja, sejauh ini ia masih kesulitan beradaptasi dengan motor YZR-M1.

3. Fabio Quartararo

Quartararo juga bisa terancam didepak Yamaha jika Toprak mampu bersinar. Dengan gaji fantastis, Quartararo berpotensi dibuang jika masih kesulitan bersama Yamaha.