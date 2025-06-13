Nyatakan Perang, Maverick Vinales: KTM Siap Bangkit Usai Jadi yang Tercepat di Tes MotoGP Aragon 2025

ARAGON - Pembalap KTM Tech3, Maverick Vinales seolah mengirim sinyal peringatan kepada rider-rider lain usai menjadi yang tercepat di tes MotoGP Aragon 2025 pada Senin 9 Juni 2025 lalu. Berdasarkan hasil dari tes di Sirkuit Aragon, Spanyol itu, Vinales merasa sudah waktunya bagi KTM untuk bangkit dan bersaing memperebutkan podium disetiap balapan.

Vinales berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam pengujian di Sirkuit Aragon. Rider asal Spanyol itu membukukan 1 menit 45,694 detik untuk mengungguli Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) hingga Marc Marquez (Ducati Lenovo).

1. Berkat Perangkat Baru

Catatan ini dihasilkan karena paket baru yang dikembangkan oleh KTM. Vinales mengatakan, paket ini masih memiliki kekurangan. Namun, hanya butuh sedikit penyesuaian untuk bersaing di MotoGP 2025.

"Kami mencoba memahami apakah paket itu membantu kami di tikungan dan apakah paket itu tidak mengakibatkan kerugian lain. Kami perlu mencermati data dan menganalisisnya, karena kami perlu menyesuaikan pengaturan motor sebagaimana mestinya," kata Vinales dikutip dari Speedweek, Jumat (13/6/2025).

"Saat ini paket itu memiliki kekurangan saat mengerem dan berakselerasi, tetapi paket itu sangat membantu kami saat menikung. Untuk lintasan yang akan datang, akan lebih baik jika motor itu dapat menikung dengan baik," sambungnya.

Maverick Vinales. (instagram/maverick12official)

Saat ini, tidak ada pembalap KTM yang berada di lima besar klasemen sementara. Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM, berada di urutan kedelapan. Sedangkan, Vinales menduduki posisi 11.

2. Optimistis Bangkit di MotoGP 2025

Vinales mengatakan, paket baru ini bisa membantu KTM untuk bangkit di balapan selanjutnya, bahkan bersaing mengejar para pembalap papan atas. Dia mengakui, motor ini memiliki potensi besar untuk bersaing.