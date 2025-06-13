Bersinar di MotoGP Aragon 2025, Talenta Pedro Acosta Dinilai Selevel dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo

ARAGON – Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta mampu bersinar di MotoGP Aragon 2025 usai finis keempat. Melihat penampilan apik Acosta itu, pengamat MotoGP, Carlo Pernat langsung takjub, bahkan menilai talentanya selevel dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo.

1. Puji Penampilan Acosta

Acosta tampil cukup impresif di MotoGP Aragon 2025. Rider berjuluk Baby Shark itu sempat berduel sengit melawan Francesco Bagnaia dalam persaingan posisi ketiga.

Namun pada akhirnya, Bagnaia berhasil memenangi duel tersebut dan Acosta pun finis posisi keempat. Baby Alien menjadi rider teratas bagi tim KTM yang finis di seri balapan tersebut.

Pernat pun memberikan sanjungan setinggi langit kepada Acosta. Dia mengakui Acosta merupakan rider bertalenta layaknya Marquez dan Quartararo.

“Acosta adalah talenta setara dengan Márquez dan Quartararo. Ia membawa KTM ke posisi keempat (di MotoP Aragon 2025), dan mengingat performa tiga pembalap KTM lainnya, itu sangat positif,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Jumat (13/6/2025).

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

2. Prediksi MotoGP Italia 2025 Bakal Seru

Lebih lanjut, Pernat mengalihkan fokusnya pada MotoGP Italia 2025 yang akan berlangsung pekan depan. Dia menyebut seri balapan ke-9 itu akan berlangsung seru karena para rider tuan rumah bakal habis-habisan meredam Marquez.