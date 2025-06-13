Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bersinar di MotoGP Aragon 2025, Talenta Pedro Acosta Dinilai Selevel dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |00:01 WIB
Bersinar di MotoGP Aragon 2025, Talenta Pedro Acosta Dinilai Selevel dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo
Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta. (Foto: Instagram/37pedroacosta)
A
A
A

ARAGON – Pembalap Tim Red Bull KTM, Pedro Acosta mampu bersinar di MotoGP Aragon 2025 usai finis keempat. Melihat penampilan apik Acosta itu, pengamat MotoGP, Carlo Pernat langsung takjub, bahkan menilai talentanya selevel dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo.

1. Puji Penampilan Acosta

Acosta tampil cukup impresif di MotoGP Aragon 2025. Rider berjuluk Baby Shark itu sempat berduel sengit melawan Francesco Bagnaia dalam persaingan posisi ketiga.

Namun pada akhirnya, Bagnaia berhasil memenangi duel tersebut dan Acosta pun finis posisi keempat. Baby Alien menjadi rider teratas bagi tim KTM yang finis di seri balapan tersebut.

Pernat pun memberikan sanjungan setinggi langit kepada Acosta. Dia mengakui Acosta merupakan rider bertalenta layaknya Marquez dan Quartararo.

“Acosta adalah talenta setara dengan Márquez dan Quartararo. Ia membawa KTM ke posisi keempat (di MotoP Aragon 2025), dan mengingat performa tiga pembalap KTM lainnya, itu sangat positif,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Jumat (13/6/2025).

Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)
Pedro Acosta beraksi di Tes Pramusim MotoGP 2025 (Foto: KTM Factory Racing/Polarity Photo/Rob Gray)

2. Prediksi MotoGP Italia 2025 Bakal Seru

Lebih lanjut, Pernat mengalihkan fokusnya pada MotoGP Italia 2025 yang akan berlangsung pekan depan. Dia menyebut seri balapan ke-9 itu akan berlangsung seru karena para rider tuan rumah bakal habis-habisan meredam Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187746/toprak_razgatlioglu-1kDJ_large.jpg
Jack Miller Sambut Toprak Razgatlioglu, Ungkap Keuntungan Besar Pindah dari WSBK ke MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187789/marc_marquez-2VAH_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Diminta Cabut dari Tim Ducati di MotoGP 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187672/marc_marquez_berpotensi_pensiun_kelar_motogp_2026_ducaticorse-WirA_large.jpg
Sering Cedera, Marc Marquez Pensiun Kelar MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/38/3187270/jorge_lorenzo_bersama_maverick_vinales-Yf8w_large.jpg
Bikin Heboh, Jorge Lorenzo Sebut Bakat Maverick Vinales Lebih Hebat ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3187008/marc_marquez-FAIb_large.jpg
Sombongnya Marc Marquez, Sebut Ducati Masih yang Terbaik di Tengah Perkembangan Pesat Tim Lain di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/38/3186998/francesco_bagnaia_dan_marc_marquez-5KgB_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Mau Ducati Lepaskan Francesco Bagnaia di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement