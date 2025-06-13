Juara NBA Derrick White hingga NBA All-Star Tyrese Maxey Bakal Latih Para Pebasket Berbakat Asia-Pasifik

JUARA NBA, Derrick White, hingga NBA All-Star, Tyrese Maxey, bakal latih para pemain berbakat Asia-Pasifik. Ada 60 peserta yang akan ambil bagian.

Ya, National Basketball Association (NBA) dan Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) hari ini mengumumkan 30 pemain basket putra dan 30 pemain basket putri terbaik yang akan berpartisipasi dalam Basketball Without Borders (BWB) Asia edisi ke-15. Acara ini akan diselenggarakan di Singapore Basketball Centre, Singapura, mulai hari Kamis, 19 Juni hingga Minggu, 22 Juni 2025.

BWB merupakan program pengembangan bola basket global serta program penjangkauan komunitas yang dikelola oleh NBA dan FIBA. Sebelumnya, ajang ini pernah diadakan di Singapura pada 2010.

BWB Asia 2025 akan mempertemukan 30 pemain basket laki-laki dan perempuan di bawah usia 17 tahun dari seluruh wilayah Asia Pasifik. Mereka akan belajar secara langsung dari para pemain dan pelatih NBA dan WNBA aktif, mantan pemain dan pelatih WNBA, serta berkompetisi bersama teman sebaya mereka dari seluruh wilayah.

Para peserta juga dibekali dengan program keterampilan hidup, pengembangan kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.Para peserta akan dilatih oleh juara NBA 2024 Derrick White (Boston Celtics), pemain NBA All-Star 2024 Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Duop Reath (Portland Trail Blazers), legend WNBA, dan penerima penghargaan Hall of Fame FIBA 2025, Ticha Penicheiro.

Tak hanya itu, ada juga asisten pelatih NBA saat ini, Vinay Bhavnani (Toronto Raptors), Jared Dudley (Dallas Mavericks), Ronald Nored (Atlanta Hawks), dan Khalid Robinson (Golden State Warriors). Presiden the World Association of Basketball Coaches Patrick Hunt akan menjadi direktur kamp, sementara Katherine Babcock (Memphis Grizzlies). Mereka akan menjadi pelatih bidang atletik kamp.