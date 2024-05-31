Jr NBA Rayakan 10 Tahun di Indonesia Bersama Marques Bolden dan Pemain Charlotte Hornets, Latih 40 Anak Muda Tanah Air

JAKARTA – JR NBA rayakan 10 tahun di Indonesia bersama bintang basket, yakni Marques Bolden, dan pemain Charlotte Hornets, Grant Williams. untuk Melatih 40 Anak Muda Indonesia di Klinik NBA. Merayakan satu dekade mengembangkan bakat basket muda di Indonesia, Jr NBA menyelenggarakan klinik NBA Cares.

Acara ini diselenggarakan pada Jumat (31/5/2024) di Sekolah Dasar Negeri Rawa Barat 05 di Jakarta Selatan. Kedua pebasket NBA itu memberi pengajaran bola basket kelas dunia secara langsung kepada 40 anak laki-laki dan perempuan berusia 10-12 tahun.

NBA Cares adalah program tanggung jawab sosial NBA di tingkat global yang dibangun di atas misi NBA untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang penting di seluruh dunia. Klinik bola basket remaja ini merupakan bagian dari Jr. NBA Indonesia Week pertama, yang merupakan puncak dari program Jr. NBA yang telah memasuki tahun ke-10 di Indonesia.

Bolden dan Williams berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang bola basket dengan para siswa-siswi sekolah dasar, membimbing mereka melalui latihan, sesi pengembangan keterampilan, dan kegiatan interaktif. Klinik ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan inspiratif, mendorong para peserta muda untuk mengembangkan kemampuan basket mereka dan menerapkan gaya hidup sehat, serta didukung oleh mitra resmi Jr. NBA Indonesia, Energen Champion.