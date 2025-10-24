Advertisement
HOME SPORTS BASKET

LeBron James Terseret Skandal Judi yang Dilakukan Mantan Rekan Setim!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |12:56 WIB
LeBron James Terseret Skandal Judi yang Dilakukan Mantan Rekan Setim!
LeBron James terseret dalam skandal judi yang dilakukan mantan rekan setimnya Damon Jones (Foto: NBA)
NAMA legenda hidup NBA, LeBron James, terseret dalam skandal judi yang dilakukan mantan rekan setimnya, Damon Jones. Hal itu terkuak dari laporan aparat penegak hukum.

Jones tengah diselidiki gara-gara terlibat dalam skandal judi yang menggoyang NBA. Ceritanya, mantan pemain Cleveland Cavaliers itu membocorkan informasi rahasia mengenai kondisi James, yang pernah jadi rekannya di tim tersebut pada 2006-2010.

1. Februari 2023

la lakers 2024 9 foto reuters

Dilansir dari NYPost, Jumat (24/10/2025), skandal ini terjadi pada Februari 2023. Jones, yang saat itu disebut-sebut sebagai asisten pelatih tidak resmi LA Lakers, memberi saran kepada seseorang untuk bertaruh.

Saat itu, Lakers hendak menghadapi Milwaukee Bucks dalam lanjutan musim reguler NBA 2022-2023. James mengalami cedera saat latihan jelang pertandingan.

Informasi itu awalnya tidak diketahui siapa pun. Lalu, Jones memberi tahu kepada rekannya untuk bertaruh dan memasang Bucks sebagai pemenang laga.

“Cepat pasang Milwaukee malam ini sebelum informasi (absennya James) itu keluar!” kata Jones dalam pesan yang dikirimkan tersebut.

Ternyata, informasi itu tepat. Dalam pesan itu, nama sang pemain memang tidak disebut. James pada akhirnya tidak turun karena cedera dan Lakers kalah. Jones mendapat uang dari informasi itu.

 

Telusuri berita Sport lainnya
