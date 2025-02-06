Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Perluas Pasar, NBA Akan Rutin Gelar Acara di Singapura

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |17:26 WIB
Perluas Pasar, NBA Akan Rutin Gelar Acara di Singapura
NBA akan menggelar acara rutin di Singapura (Foto: NBA)
PERLUAS pasar, NBA akan rutin menggelar acara di Singapura. Ajang itu meluncurkan Festival dan Hiburan Bola Basket Terbaru yang akan dimulai Juni 2025.

NBA menjalin kolaborasi multi-tahun dengan Sport Singapore (SportSG) dan Singapore Tourism Board (STB) untuk membawa serangkaian acara NBA ke Singapura. Mulai Juni 2025, serangkaian acara siap digelar.

1. Turnamen

jrue holiday foto nba

Festival tersebut akan berpuncak pada NBA Rising Stars Invitational. Itu merupakan turnamen bola basket sekolah menengah regional pertama liga yang akan menampilkan tim putra dan putri dari 10 negara dan wilayah di seluruh Asia-Pasifik di Kallang Alive Precinct, Singapura, 25-29 Juni 2025.

Pengumuman itu disampaikan oleh para eksekutif NBA Asia, CEO SportSG, Alan Goh; Chief Executive STB Melissa Ow; dan juara NBA dua kali serta anggota Naismith Basketball Hall of Fame, Chris Bosh. Formatnya pun cukup menarik.

2. Format

NBA Rising Stars Invitational tahunan yang pertama akan menampilkan divisi putra dan putri yang terdiri dari tim-tim sekolah menengah terkemuka untuk remaja usia 18 tahun ke bawah. Turnamen ini akan dimulai dengan babak penyisihan grup sebelum melaju ke kompetisi sistem gugur.

Tim yang berpartisipasi dalam NBA Rising Stars Invitational akan diidentifikasi melalui kerja sama dengan federasi dan liga bola basket lokal. Sebagai negara tuan rumah, Singapura akan diwakili oleh dua tim di setiap divisi.

 

