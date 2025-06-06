5 Pebasket Top NBA dengan Bayaran Termahal Musim 2024-2025

ADA 5 pebasket top NBA dengan bayaran termahal di musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Musim 2024-2025 sampai saat ini memang masih berlangsung dan berhasil menyajikan banyak pertandingan menarik.

NBA terus menyajikan banyak pertarungan menarik karena tak pernah kekurangan pemain hebat. Tak heran banyak tim-tim NBA yang rela membayar para pemain andalannya dengan gaji besar agar tetap bertahan. Lantas siapa saja sosok pebasket tersebut?

Berikut 5 Pebasket Top NBA dengan Bayaran Termahal Musim 2024-2025:

1. Stephen Curry (Golden State Warriors)

Stephen Curry menangkan 3 point challenge di NBA All Star 2024

Stephen tetap menjadi nama paling bersinar dalam daftar gaji NBA, memimpin dengan pendapatan fantastis $55.761.216 atau sekira Rp906 miliar musim ini. Angka ini bukan sekadar gaji, melainkan cerminan nyata dari dominasi dan pengaruhnya yang tak terbantahkan di kancah bola basket.

Pada usianya yang ke-37, Curry terus menentang batas-batas ekspektasi. Musim ini, ia masih tampil memukau dengan rata-rata 24,5 poin, 6,0 assist, dan 4,4 rebound dalam 70 pertandingan yang ia lakoni. Statistik ini jelas menunjukkan bahwa usia tak menghalangi kehebatannya di lapangan.

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Nikola Jokic beraksi di laga Sacramento Kings vs Denver Nuggets (Foto: Reuters/Sergio Estrada)

Nikola Jokic, center bintang Denver Nuggets, sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling langka dan tak tergantikan di NBA. Dengan gaji sebesar $51.415.938 (Rp803 miliar) untuk musim ini, nilai Jokic bagi timnya sangat jelas, mencerminkan status elitnya di liga.

Sebagai peraih tiga kali MVP, Jokic kembali menunjukkan performa luar biasa musim ini, hanya kalah tipis dari Shai Gilgeous-Alexander dalam perolehan suara MVP. Hal ini menandakan betapa ketatnya persaingan untuk penghargaan individu tertinggi tersebut.

3. Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Joel Embiid

Bintang Philadelphia 76ers, Joel Embiid, kembali menghadapi tantangan besar di musim 2024–2025. Performanya sekali lagi dibatasi oleh masalah lutut yang tak kunjung usai, sebuah pukulan telak bagi pemain sekaliber dirinya.