Tampilkan Stephen Curry hingga Anthony Davis, NBA Rilis Film Pendek Jelang NBA Cup 2025

NATIONAL Basketball Association (NBA) merilis film pendek jelang NBA Cup 2024. Dalam film pendek itu, terlihat sejumlah bintang NBA, seperti Stephen Curry hingga Anthony Davis.

Ya, NBA melakukna kampanye global terbaru dalam film pendek berjudul ‘The HEIST II’. Film ini tersedia di seluruh platform sosial dan akun digital NBA.

Film pendek tersebut dibuat dalam rangka merayakan NBA Cup 2024 yang akan dimulai dengan pertandingan grup pada Rabu, 13 November 2024. Pertandingan ganda ini akan dibuka dengan aksi New York Knicks yang tandang ke markas Philadelphia 76ers pada. Lalu, dilanjutkan dengan pertandingan seru oleh Golden State Warriors melawan Dallas Mavericks.

Berlatar di Las Vegas lagi, The HEIST II menghadirkan lanjutan dari kampanye musim lalu. Film ini dimulai dengan menampilkan juara NBA Cup dari Anthony Davis (Los Angeles Lakers), yang tengah menjaga piala NBA Cup milik timnya.