Dani Pedrosa: Marc Marquez Sebenarnya Ingin Lihat Alex Marquez Juara MotoGP

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, ungkap sisi lain dari perebutan gelar juara MotoGP 2025 yang dilakukan Marquez bersaudara. Meski kini Marc Marquez memimpin klasemen, sejatinya dirinya menginginkan sang adik, Alex Marquez, merebut gelar juara MotoGP.

Menurut Pedrosa, Marc Marquez selalu ingin melihat Alex tampil baik dan meraih kesuksesan. Tak ayal, meski Marc Marquez sosok ambisius, dia juga tetap menunjukkan cintanya kepada Alex dengan terus memberi dukungan.

1. Marquez Bersaudara Dominan

Marquez bersaudara tampil dominan di MotoGP 2025. Teranyar, Marc Marquez dan sang adik, Alex, naik podium bersama di MotoGP Aragon 2025.

Marc Marquez finis pertama dalam balapan yang digelar di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Sementara itu, Alex finis di urutan kedua. Posisi ketiga diisi oleh Francesco Bagnaia.

Pencapaian manis ini membuat Marquez bersaudara makin bersaing ketat di papan atas klasemen MotoGP 2025. Kini, Marquez menempati urutan pertama dengan 233 poin. Sementara itu, Alex di urutan kedua dengan 201 poin.