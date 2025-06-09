Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dani Pedrosa: Marc Marquez Sebenarnya Ingin Lihat Alex Marquez Juara MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |08:13 WIB
Dani Pedrosa: Marc Marquez Sebenarnya Ingin Lihat Alex Marquez Juara MotoGP
Alex Marquez dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

LEGENDA MotoGP, Dani Pedrosa, ungkap sisi lain dari perebutan gelar juara MotoGP 2025 yang dilakukan Marquez bersaudara. Meski kini Marc Marquez memimpin klasemen, sejatinya dirinya menginginkan sang adik, Alex Marquez, merebut gelar juara MotoGP.

Menurut Pedrosa, Marc Marquez selalu ingin melihat Alex tampil baik dan meraih kesuksesan. Tak ayal, meski Marc Marquez sosok ambisius, dia juga tetap menunjukkan cintanya kepada Alex dengan terus memberi dukungan.

Jalani Pekan Sempurna di MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez Samai Rekornya 10 Tahun Lalu

1. Marquez Bersaudara Dominan

Marquez bersaudara tampil dominan di MotoGP 2025. Teranyar, Marc Marquez dan sang adik, Alex, naik podium bersama di MotoGP Aragon 2025.

Marc Marquez finis pertama dalam balapan yang digelar di Sirkuit Aragon, Spanyol, Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Sementara itu, Alex finis di urutan kedua. Posisi ketiga diisi oleh Francesco Bagnaia.

Pencapaian manis ini membuat Marquez bersaudara makin bersaing ketat di papan atas klasemen MotoGP 2025. Kini, Marquez menempati urutan pertama dengan 233 poin. Sementara itu, Alex di urutan kedua dengan 201 poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement