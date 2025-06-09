Kata-Kata Marc Marquez Usai Jalani Pekan Sempurna di MotoGP Aragon 2025

ALCANIZ – Kata-kata Marc Marquez usai menjalani pekan sempurna di MotoGP Aragon 2025 sungguh menarik untuk diulas. Ia mengaku kunci keberhasilan kali ini adalah fokus sejak latihan bebas dimulai.

Marquez tampil prima pada pekan balapan di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Ia berhasil menjadi pemenang setelah 23 putaran.

1. Sapu Bersih

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Ini merupakan kemenangan keempat bagi Marquez di MotoGP 2025 dari delapan seri yang sudah digelar. Ia juga mencatatkan kemenangan ketujuh di Aragon setelah pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2024.

Tak hanya menang, Marquez melakukannya dengan gaya. Ia memimpin klasemen catatan di semua sesi latihan (FP1, Practice, FP2). The Baby Alien juga sukses merebut pole position.

Lalu, Marquez memenangi Sprint Race. Akhir pekannya semakin sempurna setelah memimpin balapan dari start hingga finis. Ia meraih kemenangan ke-66 sepanjang kariernya di kelas premier.

Kecuali Sprint Race, Marquez bisa dibilang tak tersentuh. Ia mengulangi capaian sempurna alias sapu bersih sepanjang akhir pekan yang terakhir kali ditorehkannya pada MotoGP Jerman 2015 di Sirkuit Sachsenring.