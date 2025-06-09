Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kata-Kata Marc Marquez Usai Jalani Pekan Sempurna di MotoGP Aragon 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |04:31 WIB
Kata-Kata Marc Marquez Usai Jalani Pekan Sempurna di MotoGP Aragon 2025
Simak kata-kata Marc Marquez usai jalani pekan sempurna di MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

ALCANIZ – Kata-kata Marc Marquez usai menjalani pekan sempurna di MotoGP Aragon 2025 sungguh menarik untuk diulas. Ia mengaku kunci keberhasilan kali ini adalah fokus sejak latihan bebas dimulai.

Marquez tampil prima pada pekan balapan di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu 8 Juni 2025 malam WIB. Ia berhasil menjadi pemenang setelah 23 putaran.

1. Sapu Bersih

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Ini merupakan kemenangan keempat bagi Marquez di MotoGP 2025 dari delapan seri yang sudah digelar. Ia juga mencatatkan kemenangan ketujuh di Aragon setelah pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2024.

Tak hanya menang, Marquez melakukannya dengan gaya. Ia memimpin klasemen catatan di semua sesi latihan (FP1, Practice, FP2). The Baby Alien juga sukses merebut pole position.

Lalu, Marquez memenangi Sprint Race. Akhir pekannya semakin sempurna setelah memimpin balapan dari start hingga finis. Ia meraih kemenangan ke-66 sepanjang kariernya di kelas premier.

Kecuali Sprint Race, Marquez bisa dibilang tak tersentuh. Ia mengulangi capaian sempurna alias sapu bersih sepanjang akhir pekan yang terakhir kali ditorehkannya pada MotoGP Jerman 2015 di Sirkuit Sachsenring.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement