Jalani Pekan Sempurna di MotoGP Aragon 2025, Marc Marquez Samai Rekornya 10 Tahun Lalu

Marc Marquez menyamai rekornya 10 tahun lalu usai tampil sempurna di MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@marcmarquez93)

MARC Marquez menjalani sebuah pekan sempurna di MotoGP Aragon 2025. Ia menyamai rekor yang dibuatnya sendiri di MotoGP Jerman 2015 alias 10 tahun lalu!

Marquez tampil prima pada pekan balapan di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu (8/6/2025) malam WIB. Ia berhasil menjadi pemenang setelah 23 putaran.

1. Kemenagan Keempat dan Ketujuh

Marc Marquez memenangi MotoGP Aragon 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Ini merupakan kemenangan keempat bagi Marquez di MotoGP 2025 dari delapan seri yang sudah digelar. Ia juga mencatatkan kemenangan ketujuh di Aragon setelah pada 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2024.

Tak hanya menang, Marquez melakukannya dengan gaya. Ia memimpin klasemen catatan di semua sesi latihan (FP1, Practice, FP2). The Baby Alien juga sukses merebut pole position.

Lalu, Marquez memenangi Sprint Race. Akhir pekannya semakin sempurna setelah memimpin balapan dari start hingga finis. Ia meraih kemenangan ke-66 sepanjang kariernya di kelas premier.

Kecuali Sprint Race, Marquez bisa dibilang tak tersentuh. Ia mengulangi capaian sempurna sepanjang akhir pekan yang terakhir kali ditorehkannya pada MotoGP Jerman 2015 di Sirkuit Sachsenring.