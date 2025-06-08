Hasil Race MotoGP Aragon 2025: Marc Marquez Sudahi Puasa Kemenangan!

ALCANIZ – Hasil race MotoGP Aragon 2025 sudah diketahui. Marc Marquez berhasil memenangi balapan sepanjang 23 putaran di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu (8/6/2025) malam WIB.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu unggul dari Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Ini merupakan kemenangan keempat bagi Marquez di MotoGP 2025 sekaligus yang pertama dalam sebulan terakhir.

Jalannya Balapan

Start berlangsung mulus. Marquez mampu melesat dan bertahan di depan. Awalan bagus dibuat Francesco Bagnaia yang mampu naik ke posisi tiga. Ia berada di belakang Alex Marquez.

Memasuki putaran kedua, Pedro Acosta sempat mencuri posisi tiga tetapi Bagnaia kembali menyalipnya. Marquez masih memimpin di depan sang adik.

Di putaran ketiga, Alex Marquez bisa memangkas jarak menjadi 0,281 detik dari sang kakak. Duel seru terjadi antara Bagnaia dan Acosta.

Marc Marquez perlahan membuka jarak dengan posisi dua. Ia unggul 0,4 detik. Sementara, Bagnaia juga mulai keteteran dan tertinggal 0,3 detik dari pembalap di depannya.

Selepas putaran 9 dari 23, Marc Marquez sudah unggul 1,4 detik dari adiknya. Malahan, Bagnaia perlahan mendekati Alex Marquez dan menjauh dari kejaran Acosta.

Memasuki pertengahan lomba, Marquez membuka jarak hingga 1,9 detik. Bahkan, ia mencetak rekor lap 1 menit 46,879 di Sirkuit MotorLand Aragon yang sebelumnya atas nama Luca Marini!