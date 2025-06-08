Advertisement
MOTOGP

Marc Marquez Siap Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Aragon 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |14:02 WIB
Marc Marquez Siap Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Aragon 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
MARC Marquez siap sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Demi mencapai target itu, dia fokus pada satu hal.

Marquez bertekad fokus menjaga penampilannya agar konsisten. Jika berhasil menjaga faktor tersebut, dia yakin bisa berjaya di Sirkuit Aragon.

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

1. Kiprah Manis Marc Marquez

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berkiprah manis di MotoGP Aragon 2025. Kini, dia bertekad melanjutkan kejayaannya di balapan utama yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Spanyol, Minggu (8/6/2025) malam WIB.

Marquez memang sukses menang dalam sesi sprint race MotoGP Aragon 2025 pada Sabtu 7 Juni 2025. Tentunya, hasil itu menjadi modal untuknya kembali tampil menggila dalam balapan utama.

Marc Marquez sangat senang dapat mencatatkan hasil yang bagus di sprint race. Hasil tersebut memang sudah dia targetkan.

"Tujuan pertama akhir pekan ini adalah untuk memulai di posisi pertama atau kedua, dan kami telah mencapainya. Yaitu untuk menang dan naik podium di sprint race, dan kami berhasil menang," kata Marc Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (8/6/2025). 

2. Siap Berjuang Keras di Balapan Utama

Marquez menegaskan akan bekerja keras sepanjang balapan utama nanti. Pasalnya, dia ingin menjadi pemenang, meskipun menyadari hal itu takkan mudah dicapai.

"Besok (hari ini) adalah tentang mencoba untuk berjuang demi kemenangan, melihat ritmenya. Tetapi yang terpenting, ini tentang mengulang-ulang pikiran saya, memahami situasi balapan dan melakukan apa yang diperlukan di setiap momen," ucap Marquez.

 

