Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ancam Marc Marquez, Fermin Aldeguer Siap Menggila di MotoGP Aragon 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |18:08 WIB
Ancam Marc Marquez, Fermin Aldeguer Siap Menggila di MotoGP Aragon 2025
Fermin Aldeguer siap menggila di MotoGP Aragon 2025 (Foto: Instagram/@ferminaldeguer_54)
A
A
A

ALCANIZ – Fermin Aldeguer melempar ancaman untuk Marc Marquez yang akan start terdepan pada MotoGP Aragon 2025. Pembalap tim Gresini Racing itu siap menggila demi meraih kemenangan perdananya.

Seri kedelapan MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Minggu (8/6/2025) pukul 19.00 WIB. Para pembalap akan berlomba menyentuh garis finis duluan dalam 23 putaran.

1. Persaingan Pasti Sengit

Marc Marquez finis ketiga di MotoGP Inggris 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Aldeguer mengatakan persaingan dalam balapan nanti pastinya tidak akan mudah. Untuk itu, ia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal balapan.

"Jika kami melakukan start yang baik, kami akan bertahan di sana, mendapatkan lebih banyak informasi, dan sekarang saya tahu cara mengatur ban ini," kata Aldeguer dilansir dari Motosan, Minggu (8/6/2025).

2. Belum Mau Prediksi

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan belum mau memprediksi hasil akan yang dicapai dalam balapan nanti. Pasalnya, paling terpenting dirinya dapat bekerja keras dan menjalani balapan sampai akhir dengan baik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/38/3188899/para_pembalap_motogp-UxwD_large.jpg
2 Pembalap Top MotoGP yang Punya Kontrak Berdurasi Panjang, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/38/3188491/marc_marquez-AcQk_large.jpg
Efek Dominasi Mutlak Marc Marquez: MotoGP 2025 Dinilai Kehilangan Sisi Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188007/fabio_quartararo-5YQu_large.jpg
Kesabaran Yamaha Mulai Menipis, Fabio Quartararo Kena Semprot Usai Kritik Pengembangan Mesin V4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3187996/marc_marquez-6dob_large.jpg
Andai Tak Cedera Parah, Bos Honda Yakin Marc Marquez Jadi Juara Dunia MotoGP 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/38/3188006/marc_marquez_dan_alex_marquez-L421_large.jpg
Marc Marquez Sebut Lebih Penting Bahagiakan Adik daripada Gelar Juara, Mengalah di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/38/3187759/valentino_rossi_vs_marc_marquez-l6dy_large.jpg
Marc Marquez Ingin Akhiri Permusuhan dengan Valentino Rossi: Sulit Hidup dengan Dendam
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement