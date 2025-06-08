Ancam Marc Marquez, Fermin Aldeguer Siap Menggila di MotoGP Aragon 2025

ALCANIZ – Fermin Aldeguer melempar ancaman untuk Marc Marquez yang akan start terdepan pada MotoGP Aragon 2025. Pembalap tim Gresini Racing itu siap menggila demi meraih kemenangan perdananya.

Seri kedelapan MotoGP 2025 itu akan digelar di Sirkuit MotorLand Aragon, Alcaniz, Minggu (8/6/2025) pukul 19.00 WIB. Para pembalap akan berlomba menyentuh garis finis duluan dalam 23 putaran.

1. Persaingan Pasti Sengit

Aldeguer mengatakan persaingan dalam balapan nanti pastinya tidak akan mudah. Untuk itu, ia akan berusaha menampilkan performa terbaiknya sejak awal balapan.

"Jika kami melakukan start yang baik, kami akan bertahan di sana, mendapatkan lebih banyak informasi, dan sekarang saya tahu cara mengatur ban ini," kata Aldeguer dilansir dari Motosan, Minggu (8/6/2025).

2. Belum Mau Prediksi

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan belum mau memprediksi hasil akan yang dicapai dalam balapan nanti. Pasalnya, paling terpenting dirinya dapat bekerja keras dan menjalani balapan sampai akhir dengan baik.